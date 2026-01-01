Приехав в Таллин, она получает работу в Доме радиовещания, становится знаменитой и вскоре известный радиокомментатор, чьи передачи она боготворила еще с детства, делает ей предложение. Но события 1949 года меняют жизнь. Возлюбленный вместе со многими высылается в Сибирь. Город пустеет. Не в силах читать тексты о пятилетке, досрочных выполнениях планов и капиталистическом упадничестве, героиня становится для всех немой...

