Человек, которого не было

Inimene, keda polnud 18+
О фильме

Приехав в Таллин, она получает работу в Доме радиовещания, становится знаменитой и вскоре известный радиокомментатор, чьи передачи она боготворила еще с детства, делает ей предложение. Но события 1949 года меняют жизнь. Возлюбленный вместе со многими высылается в Сибирь. Город пустеет. Не в силах читать тексты о пятилетке, досрочных выполнениях планов и капиталистическом упадничестве, героиня становится для всех немой...
Страна Эстония / СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1990
Премьера в мире 18 марта 1990
Дата выхода
18 марта 1990 СССР
Другие названия
Inimene, keda polnud, Человек, которого не было, Der Mensch, den es nie gab, Manden, som ikke fandtes
Режиссер
Пеэтер Симм
В ролях
Катри Хорма
Mari Simm
Tõnu Kilgas
Рита Рааве
Андрес Лепик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

