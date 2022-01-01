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Если завтра война
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Yesli zavtra voyna

Если завтра война, 1938

1938
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1938
Премьера в России 23 февраля 1938
Премьера в мире 23 февраля 1938
Возраст 12+
Режиссер
Ефим Дзиган
В ролях
Всеволод Санаев
Всеволод Санаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Если завтра война 3 постера
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