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Подвиг Одессы Подвиг Одессы
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Feat of Odessa

Подвиг Одессы, 1985

1985 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Август 1941-го года. 4-я румынская армия, в составе которой находятся 12 полных дивизий, окружает Одессу. Командующий Приморской армией генерал-лейтенант Софронов получает приказ от Верховного командования держаться до последнего. Немцы рвутся к Москве – необходимо сделать все, чтобы сковать на Южном направлении как можно больше сил противника. Две неполных дивизии, состоящие из плохо вооруженных моряков и необученных военному дело мирных жителей, держат героическую оборону Одессы на протяжении нескольких месяцев, пока не получают приказ командования отойти к Севастополю. В фильме представлена широкая галерея защитников города, которая насчитывает 210 персонажей. Среди них и военные моряки – как приятели Костя Чеботаренко и Жора Каляда. И гражданские – как только что женившийся Слава Шабанов, имеющий бронь по состоянию здоровья, но добровольцем пошедший на фронт. И оставшиеся в городе матери, жены и сестры защитников – как самоотверженная тетя Груня, запоминающийся образ которой создала замечательная актриса Наталья Гундарева. Смотрите двухсерийный советский фильм «Подвиг Одессы». Фильм о таких людях не может оставить равнодушным никого.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1985
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Стрелков
В ролях
Всеволод Шиловский
Роман Громадский
Юрий Дедович
Юрий Шлыков
Эрнст Романов
Эрнст Романов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Подвиг Одессы 1 постер
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