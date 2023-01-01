Подвиг Одессы, 1985

Август 1941-го года. 4-я румынская армия, в составе которой находятся 12 полных дивизий, окружает Одессу. Командующий Приморской армией генерал-лейтенант Софронов получает приказ от Верховного командования держаться до последнего. Немцы рвутся к Москве – необходимо сделать все, чтобы сковать на Южном направлении как можно больше сил противника. Две неполных дивизии, состоящие из плохо вооруженных моряков и необученных военному дело мирных жителей, держат героическую оборону Одессы на протяжении нескольких месяцев, пока не получают приказ командования отойти к Севастополю. В фильме представлена широкая галерея защитников города, которая насчитывает 210 персонажей. Среди них и военные моряки – как приятели Костя Чеботаренко и Жора Каляда. И гражданские – как только что женившийся Слава Шабанов, имеющий бронь по состоянию здоровья, но добровольцем пошедший на фронт. И оставшиеся в городе матери, жены и сестры защитников – как самоотверженная тетя Груня, запоминающийся образ которой создала замечательная актриса Наталья Гундарева. Смотрите двухсерийный советский фильм «Подвиг Одессы». Фильм о таких людях не может оставить равнодушным никого.