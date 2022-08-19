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Кровавая чаша
Verimalja
Кровавая чаша, 2022
2022 / Финляндия
6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
боевик
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
19 августа 2022
Режиссер
Ярно Элонен
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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