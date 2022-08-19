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Кровавая чаша, 2022

2022 / Финляндия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 19 августа 2022
Режиссер
Ярно Элонен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кровавая чаша 1 постер
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