Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Армейская история
7.2
Киноафиша Фильмы Армейская история
7.2

Армейская история

, 1984
A Soldier's Story
США / военный, драма / 18+
Постер фильма Армейская история
7.2

О фильме

Вторая мировая война. На американской военной базе ЧП: застрелен сержант- афроамериканец Уотерс. Расследование убийства поручено капитану Дэвенпорту, чернокожему армейскому юристу. Белые офицеры и черные солдаты поражены таким назначением. Приступив к допросам, Дэвенпорт быстро понимает, что на помощь в поисках истины ему не стоит рассчитывать…

В ролях

Ховард Э. Роллинз мл.
Капитан Дэвенпорт
Адольф Цезар
Sergeant Waters
Арт Эванс
Рядовой Уилки
Дэвид Алан Грир
Дэвид Алан Грир
Corporal Cobb
Дэвид Харрис
Private Smalls
Деннис Липском
Captain Taylor
Ларри Райли
C.J. Memphis
Роберт Таунзенд
Corporal Ellis
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Рядовой первого класса Петерсон
Уильям Аллен Янг
Private Henson
Режиссер Норман Джуисон
Сценарист Чарльз Фуллер
Композитор Херби Хэнкок
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1984
Премьера в мире 13 сентября 1984
Дата выхода
13 сентября 1984 Россия 12+
28 февраля 1985 Германия
13 сентября 1984 Казахстан
14 сентября 1984 Канада
28 февраля 1985 Нидерланды
14 сентября 1984 США
13 сентября 1984 Украина
8 июня 1985 Япония G
MPAA PG
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $21 821 347
Производство Columbia Pictures, Caldix
Другие названия
A Soldier's Story, La historia de un soldado, Sergeant Waters - Eine Soldatengeschichte, Historia de un soldado, A História de um Soldado, A História do Soldado, Armeyskaya istoriya, Câu Chuyện Của Người Lính, En soldats historia, Historien om en soldat, I istoria enos stratioti, I istoria tou stratioti, Katonatörténet, Opowieść żołnierza, Povestea unui soldat, Sõduri lugu, Soldier Story, Soldier's Story, Sotilaan Tarina, Storia di un soldato, Η ιστορία του στρατιώτη, Армейская история, Войнишка история, Історія солдата, ソルジャー・ストーリー, 大兵的故事, Opowiesc zolnierza, Příběh vojáka

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb

Цитаты

Master Sergeant Vernon Waters Знаешь, какой вред может нанести один невежественный негр? Мы были во Франции в первой войне; получили награды. Но белые ребята рассказали всем французским девчонкам, что у нас есть хвосты. Потом нашли этого невежественного цветного солдата, заплатили ему, чтобы он привязал хвост к заднице и бегал полуголый, издавая обезьяньи звуки. Посадили его за большой круглый стол в кафе Наполеон, дали тросточку в руку, корону на голову, плед на плечи и заставили есть *бананы* перед всеми этими французами. О, как белые ребята танцевали в ту ночь... раздавали листовки с его фотографией. Звали его Муншайн, Король Обезьян. А когда мы перерезали ему горло, знаешь, этот дурак спросил, что он сделал не так?

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Армейская история

История Антуана Фишера
История Антуана Фишера биография, драма
2002, США
7.0
Мужество в бою
Мужество в бою драма, триллер, военный, детектив
1996, США
6.0
Дьявол в голубом платье
Дьявол в голубом платье криминал, драма, мистика
1995, США
6.0
Час свиньи
Час свиньи детектив, триллер, драма
1993, Великобритания
6.0
Блюз о лучшей жизни
Блюз о лучшей жизни драма, мелодрама
1990, США
6.0
Власть
Власть драма
1986, США
5.0
Место в сердце
Место в сердце драма
1984, США
7.0
Кулак
Кулак драма
1978, США
6.0
Иисус Христос - Cуперзвезда
Иисус Христос - Cуперзвезда мюзикл, исторический, драма
1973, США
7.0
Армейские приключения
Армейские приключения комедия, военный
1994, США
5.0
Приговор
Приговор драма, триллер
2003, Канада / Франция / Великобритания
6.0
Ураган
Ураган драма, биография, спорт
1999, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Сколько баллов потребуется для поступления на бюджет в 2026 году
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше