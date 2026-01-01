Master Sergeant Vernon Waters Знаешь, какой вред может нанести один невежественный негр? Мы были во Франции в первой войне; получили награды. Но белые ребята рассказали всем французским девчонкам, что у нас есть хвосты. Потом нашли этого невежественного цветного солдата, заплатили ему, чтобы он привязал хвост к заднице и бегал полуголый, издавая обезьяньи звуки. Посадили его за большой круглый стол в кафе Наполеон, дали тросточку в руку, корону на голову, плед на плечи и заставили есть *бананы* перед всеми этими французами. О, как белые ребята танцевали в ту ночь... раздавали листовки с его фотографией. Звали его Муншайн, Король Обезьян. А когда мы перерезали ему горло, знаешь, этот дурак спросил, что он сделал не так?