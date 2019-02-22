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Солдатик Солдатик
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Солдатик, 2018

2018 / Россия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в начале Великой отечественной войны. Потеряв всю свою семью в результате налета немецких бомбардировщиков, шестилетний Сережу попадает на фронт в составе советской армии. Чтобы сгладить окружающие мальчика суровые реалии войны, его сослуживцы начали играть с ним в солдатика. Поэтому мальчик рос послушным, смелым и мужественным, став настоящим защитником Родины. Однако храбрости Сережи предстоит тяжелое испытание: их полк направляют на Сталинград, самое кровопролитное сражение всей Второй мировой войны… 

  • Фильм рассказывает реальную историю Сергея Андреевича Алешкова, участника Великой отечественной войны, сына 142-го стрелкового полка, награжденного медалью «За боевые заслуги». Канва основных событий фильм точно отражает историю Алешкова, вплоть до получения им нескольких ранений. Когда война окончилась, он был настоящим ветераном в возрасте всего девяти лет.
  • Андрей Андреев, исполнивший роль Сережи, был найден создателями в Ярославском детском музыкальном театре.
  • При создании использовались материалы фондов архива Минобороны, научного архива Тульского суворовского училища и курского музея «Юные защитники Родины».
  • После показа отснятого материала финансирование постпродакшна фильма было проведено властями Тульской области.

История о волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных, попал в действующую армию. С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному для него званию, стал настоящим защитником Родины.

 

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 22 февраля 2019
Возраст 6+
Режиссер
Виктория Фанасютина
В ролях
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Андрей Андреев
Андрей Андреев
Дарья Урсуляк
Дарья Урсуляк
Все актеры и съемочная группа
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Солдатик
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Кадры из фильма Все кадры
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