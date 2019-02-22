Солдатик, 2018

Действие фильма происходит в начале Великой отечественной войны. Потеряв всю свою семью в результате налета немецких бомбардировщиков, шестилетний Сережу попадает на фронт в составе советской армии. Чтобы сгладить окружающие мальчика суровые реалии войны, его сослуживцы начали играть с ним в солдатика. Поэтому мальчик рос послушным, смелым и мужественным, став настоящим защитником Родины. Однако храбрости Сережи предстоит тяжелое испытание: их полк направляют на Сталинград, самое кровопролитное сражение всей Второй мировой войны…
История о волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных, попал в действующую армию. С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному для него званию, стал настоящим защитником Родины.