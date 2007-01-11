Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
Киноафиша Фильмы Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
Mein Fuhrer - Die wirklich wahrste Wahrheit uber Adolf Hitler

Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере, 2007

2007 / Германия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Год 1944. Психически неуравновешенный, смешной человек по имени Адольф Гитлер, страдающий к тому же от пристрастия к наркотикам, играет в ванне с игрушечным линкором и развлекается тем, что одевает свою собаку Блонди в нацистскую униформу. Вняв совету Геббельса, Адольф Гитлер решает брать уроки красноречия, чтобы умело и правильно воодушевлять немецкий народ на дальнейшую борьбу. По этому случаю прямиком из концлагеря Фюреру привозят лучшего из учителей риторики — еврейской национальности, к сожалению.
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 2 августа 2007
Премьера в мире 11 января 2007
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Бюджет €1 000 000
Режиссер
Дани Леви
Дани Леви
В ролях
Хельге Шнайдер
Ульрих Мюэ
Сильвестр Грот
Сильвестр Грот
Адриана Альтарас
Штефан Курт
Штефан Курт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере
Нарцисс и Златоуст
Нарцисс и Златоуст (2020)
6.3333335
Он снова здесь!
Он снова здесь! (2015)
7.076923
Пазолини
Пазолини (2014)
5.9333334
Прощай, моя королева
Прощай, моя королева (2012)
5.5
Безумный спецназ
Безумный спецназ (2009)
5.6181817
Призраки Гойи
Призраки Гойи (2006)
7.357143
Склонность
Склонность (1997)
7.2
Германия 09
Германия 09 (2009)
6.5833335
Осторожно, Кенгуру!
Осторожно, Кенгуру! (2020)
5.9375
Жизнь слишком длинна
Жизнь слишком длинна (2010)
7.4
Приемыши
Приемыши (2011)
7.2727275
Мир семьи Вундерлих
Мир семьи Вундерлих (2016)
5.3333335
Постер фильма Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пуутфн 2 апреля 2015, 12:51
Надо глянуть. Обожаю музыку Хельге Шнайдера, хотя фильмов с его участием видел не так много...
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше