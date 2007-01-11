Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере, 2007

Год 1944. Психически неуравновешенный, смешной человек по имени Адольф Гитлер, страдающий к тому же от пристрастия к наркотикам, играет в ванне с игрушечным линкором и развлекается тем, что одевает свою собаку Блонди в нацистскую униформу. Вняв совету Геббельса, Адольф Гитлер решает брать уроки красноречия, чтобы умело и правильно воодушевлять немецкий народ на дальнейшую борьбу. По этому случаю прямиком из концлагеря Фюреру привозят лучшего из учителей риторики — еврейской национальности, к сожалению.

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