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Ричард III
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Richard III

Ричард III, 1955

1955 / Великобритания
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Блестящая экранизация знаменитой пьесы У.Шекспира. О последнем короле из династии Йорков, безжалостном зловещем Горбуне, захватившем власть в 1483 году во время войны Алой и Белой розы.
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 41 минута
Год выпуска 1955
Премьера в мире 13 декабря 1955
Возраст 18+
Режиссер
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
В ролях
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
Ральф Ричардсон
Ральф Ричардсон
Клер Блум
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ричард III 2 постера
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