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Ричард III
Richard III
Ричард III, 1955
1955 / Великобритания
6.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
исторический
военный
драма
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О фильме
Блестящая экранизация знаменитой пьесы У.Шекспира. О последнем короле из династии Йорков, безжалостном зловещем Горбуне, захватившем власть в 1483 году во время войны Алой и Белой розы.
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6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
2 часа 41 минута
Год выпуска
1955
Премьера в мире
13 декабря 1955
Возраст
18+
Режиссер
Лоуренс Оливье
В ролях
Лоуренс Оливье
Джон Гилгуд
Ральф Ричардсон
Клер Блум
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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