В 1942 году несколько сотен американских индейцев из племени навахо были призваны в морскую пехоту США, где их родной язык использовался в качестве секретного шифра. Морской пехотинец Джо Эндерс получает задание защищать одного из радистов-индейцев, но если возникнет угроза раскрытия кода, Эндерс должен будет пойти на самые крайние меры. Солдату придется столкнуться с неразрешимой проблемой: имеет ли он право лишить жизни своего сослуживца, если того требуют интересы дела.
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Николас Кейдж действительно в совершенстве выучил язык навахо для своей роли, хотя его персонаж в фильме этого не делает. Кейдж позже объяснял, что поступил так, чтобы лучше понимать сценарий, однако Джон Ву настаивал, что Кейдж неверно понял персонажа, на роль которого его утвердили.