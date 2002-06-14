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Постер фильма Говорящие с ветром
6.8
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6.8

Говорящие с ветром

, 2002
Windtalkers
США / боевик, драма, военный / 18+
Постер фильма Говорящие с ветром
6.8

О фильме

В 1942 году несколько сотен американских индейцев из племени навахо были призваны в морскую пехоту США, где их родной язык использовался в качестве секретного шифра. Морской пехотинец Джо Эндерс получает задание защищать одного из радистов-индейцев, но если возникнет угроза раскрытия кода, Эндерс должен будет пойти на самые крайние меры. Солдату придется столкнуться с неразрешимой проблемой: имеет ли он право лишить жизни своего сослуживца, если того требуют интересы дела.

В ролях

Николас Кейдж
Николас Кейдж
Джо Эндерс
Адам Бич
Адам Бич
Бен Язи
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Hjelmstad
Ноа Эммерих
Ноа Эммерих
Chick
Марк Руффало
Марк Руффало
Pappas
Мартин Хендерсон
Мартин Хендерсон
Nellie
Роджер Уилли
Чарли Уайтхорс
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Ox Henderson
Брайан Ван Холт
Брайан Ван Холт
Harrigan
Фрэнсис О’Коннор
Фрэнсис О’Коннор
Rita
Режиссер Джон Ву
Сценарист John Rice, Joe Batteer
Композитор Джеймс Хорнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 14 июня 2002
Дата выхода
8 августа 2002 Россия 16+
1 августа 2002 Австралия
24 октября 2002 Австрия
12 сентября 2002 Аргентина
4 сентября 2002 Бельгия
1 ноября 2002 Бразилия
30 августа 2002 Великобритания
26 сентября 2002 Венгрия
1 августа 2002 Германия
14 августа 2002 Гибралтар
27 июня 2002 Гонконг
9 августа 2002 Гренландия
30 августа 2002 Греция
1 ноября 2002 Дания
4 сентября 2002 Египет
7 ноября 2002 Израиль
30 августа 2002 Ирландия
4 октября 2002 Исландия
14 августа 2002 Испания
28 июня 2002 Италия
28 ноября 2002 Казахстан
1 сентября 2002 Канада
6 сентября 2002 Колумбия
14 января 2003 Кувейт
16 августа 2002 Латвия
16 августа 2002 Литва
20 июня 2002 Малайзия
14 июня 2002 Маршалловы Острова
9 августа 2002 Мексика
12 сентября 2002 Нидерланды
25 июля 2002 Новая Зеландия
2 июля 2002 Норвегия
12 сентября 2002 Перу
23 августа 2002 Польша
8 ноября 2002 Португалия
30 августа 2002 Румыния
14 июня 2002 США
20 июня 2002 Сингапур
25 июля 2002 Словакия
26 июля 2002 Тайвань
9 августа 2002 Турция
29 ноября 2002 Украина
22 июля 2002 Филиппины
25 октября 2002 Финляндия
4 сентября 2002 Франция
25 июля 2002 Чехия
10 октября 2002 Швейцария
9 августа 2002 Швеция
16 августа 2002 Эстония
11 октября 2002 ЮАР
15 августа 2002 Южная Корея
24 августа 2002 Япония
MPAA R
Бюджет $115 000 000
Сборы в мире $77 628 265
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Lion Rock Productions
Другие названия
Windtalkers, Códigos de guerra, Kód Navajo, A fegyverek szava, Glasnici vetra, Glasnici vjetra, Glasniki vetra, Kalbantys vėjui, La voix des vents, Mesaje secrete, Những Người Đọc Mã, O kodikas ton Navaho, Rüzgarla konuşanlar, Szyfry wojny, Vēja valoda, Wind Talkers, Windtalkers : Les Messagers du vent, Ο κώδικας των Ναβάχο, Гласът на вятъра, Говорящие с ветром, Тi, що говорять iз вiтром, ويندتوكرز, ウィンドトーカーズ, 獵風行動

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

unypol 2 апреля 2015, 12:51
Недавно по смотрел, очень понравился...советую...совсем не то что сейчас снимают, да и таких пожалуй мелодрамматических фильмов сейчас не много...в общем приятного просмотра
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Николас Кейдж действительно в совершенстве выучил язык навахо для своей роли, хотя его персонаж в фильме этого не делает. Кейдж позже объяснял, что поступил так, чтобы лучше понимать сценарий, однако Джон Ву настаивал, что Кейдж неверно понял персонажа, на роль которого его утвердили.

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