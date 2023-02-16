Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачный дом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Праведник
Киноафиша Фильмы Праведник

Праведник, 2022

2022 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 1
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Во время Великой Отечественной войны перед офицером Красной армии Николаем Киселевым стоит немыслимая задача: он должен вывести из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново за линию фронта более 200 человек, обречённых на смерть в плену. Сможет ли он спасти от неминуемой жестокой расправы стариков, женщин, детей — истощенных, напуганных, потерявших близких и веру в спасение? Беженцам-евреям в сопровождении Киселева и нескольких партизан из отряда «Мститель» предстоит пройти полторы тысячи километров, и этот путь станет самым опасным испытанием в их жизни.

Год выпуска 2022
Премьера в России 16 февраля 2023
Премьера в мире 16 февраля 2023
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Сергей Урсуляк
Сергей Урсуляк
В ролях
Александр Яценко
Александр Яценко
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Любовь Константинова
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
2022, Россия, комедия, семейный
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши