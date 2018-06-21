Прощаться не будем, 2018

- Съемки картины проходили в городе Тверь, где в массовых сценах были задействованы 500 реальных жителей.



- В ходе работы над фильмом была проделана существенная работа по сбору исторической информации и общение с реальными очевидцами событий. Были изучены архивы, которые только вышли из-под грифа секретности, фронтовые письма, исторические книги.



- Съемочная группа работала при морозе -30 градусов.



- Во время съемок сцены в церкви, одна прихожанка приняла актера Юрия Кузнецова в костюме за настоящего батюшку и попросила благословить



- Создатели фильма готовят также рисованную серию картинок о Майоре Сысоеве.



- Тверской мост в фильме – это реальный мост, который был задействован в военных действиях в 1941 году. Впервые в истории администрация города дала разрешение на съемки фильма на этом мосту.



- Актёр Арту Ваха по сюжету картины носит такое же военное звание, как и его дед в 1941 году.



- Во время работы над фильмом, оператор вёл съемку с двух моделей гироскутера - для улицы у него был специальный с зимней резиной, для помещений использовалась более компактная модель.