Прощаться не будем, 2018

Режиссер Павел Дроздов («Чемпионки») снял масштабную картину о событиях времен Великой Отечественной Войны. В создании ленты ему помогали актеры Андрей Мерзликин («Танки», «Качели»), Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Мамы»), Юрий Кузнецов («Противостояние», «Преступление и наказание»), Артур Ваха («Метод Фрейда», «Дыши со мной»), Сергей Горобченко («Доктор Живаго», «Молодёжка»), Анна Чурина («Училка», «Мантикора»).
События развиваются в самом начале войны, когда в октябре 1941 года немецкие войска подошли к границам современной Твери, а на тот момент к Калинину. События того времени показываются на примере человеческой судьбы одного героя - майора Павла Токарева, который на момент начала событий возглавляет Калининский гарнизон, и его семьи. В городе против многотысячного фашистского войска находится всего две тысячи военных без артиллерии и танков. Пока город надеется на приход эшелонов пятой стрелковой дивизии, внутри развивается другой конфликт - в городе прячутся диверсанты, которые оттягивают приход стрелковой дивизии. Токарев должен найди злодеев в городе, сохранить мир и противостоять диверсиям, когда общественное давление на него только растет и под подозрением оказывается уже сам майор.
- Съемки картины проходили в городе Тверь, где в массовых сценах были задействованы 500 реальных жителей.
- В ходе работы над фильмом была проделана существенная работа по сбору исторической информации и общение с реальными очевидцами событий. Были изучены архивы, которые только вышли из-под грифа секретности, фронтовые письма, исторические книги.
- Съемочная группа работала при морозе -30 градусов.
- Во время съемок сцены в церкви, одна прихожанка приняла актера Юрия Кузнецова в костюме за настоящего батюшку и попросила благословить
- Создатели фильма готовят также рисованную серию картинок о Майоре Сысоеве.
- Тверской мост в фильме – это реальный мост, который был задействован в военных действиях в 1941 году. Впервые в истории администрация города дала разрешение на съемки фильма на этом мосту.
- Актёр Арту Ваха по сюжету картины носит такое же военное звание, как и его дед в 1941 году.
- Во время работы над фильмом, оператор вёл съемку с двух моделей гироскутера - для улицы у него был специальный с зимней резиной, для помещений использовалась более компактная модель.
Октябрь сорок первого года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Токарев, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.