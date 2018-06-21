Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прощаться не будем Прощаться не будем
Киноафиша Фильмы Прощаться не будем

Прощаться не будем, 2018

2018 / Россия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Фильм с Андреем Мерзликиным по событиям времен Великой Отечественной войны, а именно о событиях, связанных с осадой Твери
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме


Режиссер Павел Дроздов («Чемпионки») снял масштабную картину о событиях времен Великой Отечественной Войны. В создании ленты ему помогали актеры Андрей Мерзликин («Танки», «Качели»), Егор Бероев («Турецкий гамбит», «Мамы»), Юрий Кузнецов («Противостояние», «Преступление и наказание»), Артур Ваха («Метод Фрейда», «Дыши со мной»), Сергей Горобченко («Доктор Живаго», «Молодёжка»), Анна Чурина («Училка», «Мантикора»). 

События развиваются в самом начале войны, когда в октябре 1941 года немецкие войска подошли к границам современной Твери, а на тот момент к Калинину. События того времени показываются на примере человеческой судьбы одного героя - майора Павла Токарева, который на момент начала событий возглавляет Калининский гарнизон, и его семьи. В городе против многотысячного фашистского войска находится всего две тысячи военных без артиллерии и танков. Пока город надеется на приход эшелонов пятой стрелковой дивизии, внутри развивается другой конфликт - в городе прячутся диверсанты, которые оттягивают приход стрелковой дивизии. Токарев должен найди злодеев в городе, сохранить мир и противостоять диверсиям, когда общественное давление на него только растет и под подозрением оказывается уже сам майор. 

- Съемки картины проходили в городе Тверь, где в массовых сценах были задействованы 500 реальных жителей.

- В ходе работы над фильмом была проделана существенная работа по сбору исторической информации и общение с реальными очевидцами событий. Были изучены архивы, которые только вышли из-под грифа секретности, фронтовые письма, исторические книги.

- Съемочная группа работала при морозе -30 градусов.

- Во время съемок сцены в церкви, одна прихожанка приняла актера Юрия Кузнецова в костюме за настоящего батюшку и попросила благословить

- Создатели фильма готовят также рисованную серию картинок о Майоре Сысоеве.

- Тверской мост в фильме – это реальный мост, который был задействован в военных действиях в 1941 году. Впервые в истории администрация города дала разрешение на съемки фильма на этом мосту.

- Актёр Арту Ваха по сюжету картины носит такое же военное звание, как и его дед в 1941 году.

- Во время работы над фильмом, оператор вёл съемку с двух моделей гироскутера - для улицы у него был специальный с зимней резиной, для помещений использовалась более компактная модель.

Октябрь сорок первого года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Токарев, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 июня 2018
Премьера в мире 21 июня 2018
Возраст 6+
Прокатчик Russian Film Group
Режиссер
Павел Дроздов
Павел Дроздов
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Егор Бероев
Егор Бероев
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Артур Ваха
Артур Ваха
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Лучшие отечественные фильмы про войну Лучшие отечественные фильмы про войну
Российские детективы Российские детективы
Постер фильма Прощаться не будем 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Прощаться не будем смотреть онлайн

Прощаться не будем
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Осень 1941 года. Немецкая армия находится на подступах к городу Калинину (сейчас Тверь), если им удастся его захватить, они получат беспрепятственный выход к Москве. Большинство местных жителей бежит из города, чтобы выжить. В Твери остаются лишь те, кто свято верит в советскую армию, которая обещает подоспеть вовремя и отразить вражеский удар, и диверсанты, свято верящие в то, что немцы не захватчики, а освободители. Один из них даже проник в штаб НКВД, где его усиленно пытаются вычислить,…
Читать
Маша Кривцова (Шкурина) 2 июля 2018, 11:52
Фильм очень разочаровал. Жаль потерянного времени. Играли в нем такие прекрасные артисты, но играли такую чушь... Весь фильм настоящая сказка...… Читать дальше…
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Эта история про каждого из нас»: эксклюзивное интервью с режиссером картины «Прощаться не будем» Павлом Дроздовым. К памятной для нашей страны дате, 22 июня, в прокат выходит исторический фильм «Прощаться не будем». Кинообозреватель КиноАфиши встретился с режиссером этой картины Павлом Дроздовым и
Написать
25 июня 2018 10:02
В Музее Победы на Поклонной горе прошла премьера фильма «Прощаться не будем» 18 июня в Музее Победы на Поклонной горе прошла премьера фильма «Прощаться не будем» режиссера Павла Дроздова. Фильм рассказывает об обороне города Калинин (ныне Тверь) в годы Великой
Написать
19 июня 2018 19:32
В киноцентре «Чайка» пройдут показы фильма «Прощаться не будем» С 21 июня в киноцентре «Чайка» начнутся показы фильма «Прощаться не будем» Павла Дроздова об обороне города Калинин (ныне Тверь) в годы Великой Отечественной войны. Съемки
Написать
15 июня 2018 23:40
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер-трейлер
Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши