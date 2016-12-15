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Schindler's List

Список Шиндлера, 1993

1993 / США
8.2 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начало Второй мировой войны. После того, как Польша оказывается оккупирована нацистами, всех евреев вынуждают переселиться в гетто. Немецкий промышленник Оскар Шиндлер приезжает в Краков в надежде обогатиться. С помощью взяток и связей мужчине удается получить разрешение на создание завода по производству эмалированной посуды. В качестве рабочей силы Шиндлер использует местных евреев - большинство из них рады хоть ненадолго вырваться из тоскливого гетто. Со временем бизнесмен проникается сочувствием к пленникам фашистов. Когда евреев Кракова начинают отправлять в концлагеря, Шиндлер придумывает способ спасти хотя бы часть несчастных…

  • Чтобы одеть 20 000 статистов в одежду 1930-1940-х годов, художник по костюмам обратился в жителям Польши. Многие из них с удовольствием отдали для съемок вещи, хранившиеся в их семьях. 
  • Среди претендентов на главную роль был Харрисон Форд, однако актер отказался, сославшись на то, что большинство зрителей будут ассоциировать его с Индианой Джонсом и не смогут оценить глубину фильма.
  • Автор музыки Джон Уильямс был настолько потрясен увиденным отрывком, что заявил: фильм заслуживает лучшего композитора. На это режиссер Стивен Спилберг ответил: “Я знаю, но все достойные претенденты уже умерли”. 
  • Специально для съемок Рэйф Файнс (Амон Гёт) поправился на 13 килограммов.

Реальная история загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй Мировой войны более тысячи ста евреев. Это триумф одного человека, не похожего на других, и драма тех, кто, благодаря ему, выжил в ужасный период человеческой истории.

8.2 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 9
Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 21 мая 1994
Премьера онлайн 15 декабря 2016
Премьера в мире 30 ноября 1993
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Кэролайн Гудолл
Кэролайн Гудолл
Джонатан Сэголл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Список Шиндлера 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
gudkov78 21 августа 2017, 09:43
Скажу сразу же о том, что актеры, снявшиеся в этом фильме, сейчас нисколько не ассоциируются с этим фильмом. Они снялись в самых ярких кинофраншизах,… Читать дальше…
Валерия Воронова 26 декабря 2019, 11:20
Я правда не ожидала, что образ Шиндлера окажется таким. Я до фильма читал статью на вики про него и даже не думал, что он является (или его, по… Читать дальше…
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