Список Шиндлера, 1993

Начало Второй мировой войны. После того, как Польша оказывается оккупирована нацистами, всех евреев вынуждают переселиться в гетто. Немецкий промышленник Оскар Шиндлер приезжает в Краков в надежде обогатиться. С помощью взяток и связей мужчине удается получить разрешение на создание завода по производству эмалированной посуды. В качестве рабочей силы Шиндлер использует местных евреев - большинство из них рады хоть ненадолго вырваться из тоскливого гетто. Со временем бизнесмен проникается сочувствием к пленникам фашистов. Когда евреев Кракова начинают отправлять в концлагеря, Шиндлер придумывает способ спасти хотя бы часть несчастных…
Реальная история загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй Мировой войны более тысячи ста евреев. Это триумф одного человека, не похожего на других, и драма тех, кто, благодаря ему, выжил в ужасный период человеческой истории.