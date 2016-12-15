Список Шиндлера, 1993

Начало Второй мировой войны. После того, как Польша оказывается оккупирована нацистами, всех евреев вынуждают переселиться в гетто. Немецкий промышленник Оскар Шиндлер приезжает в Краков в надежде обогатиться. С помощью взяток и связей мужчине удается получить разрешение на создание завода по производству эмалированной посуды. В качестве рабочей силы Шиндлер использует местных евреев - большинство из них рады хоть ненадолго вырваться из тоскливого гетто. Со временем бизнесмен проникается сочувствием к пленникам фашистов. Когда евреев Кракова начинают отправлять в концлагеря, Шиндлер придумывает способ спасти хотя бы часть несчастных…