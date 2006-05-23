Фландрия. Деместер делит время между работой на ферме и прогулками со своей подругой детства Барб. Он тайно влюблен в нее и с благодарностью принимает то немногое, что она может ему дать. Как и многие его сверстники, Деместер уходит на войну, которая происходит где-то вдали от его дома. Жестокость, страх, а также чувство локтя превращают его в настоящего воина. Сменяют друг друга времена года, а Барб угасает в одиночестве, по-прежнему ожидая возвращения солдат. Убережет ли Деместера его любовь к Барб?

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