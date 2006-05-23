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Постер фильма Фландрия
6.4
Киноафиша Фильмы Фландрия
6.4

Фландрия

, 2006
Flandres
Франция / военный, драма / 18+
Постер фильма Фландрия
6.4

О фильме

Фландрия. Деместер делит время между работой на ферме и прогулками со своей подругой детства Барб. Он тайно влюблен в нее и с благодарностью принимает то немногое, что она может ему дать. Как и многие его сверстники, Деместер уходит на войну, которая происходит где-то вдали от его дома. Жестокость, страх, а также чувство локтя превращают его в настоящего воина. Сменяют друг друга времена года, а Барб угасает в одиночестве, по-прежнему ожидая возвращения солдат. Убережет ли Деместера его любовь к Барб?

В ролях

Самуэль Буаден
André Demester
Аделаид Леру
Barbe
Жан-Мари Брювё
Briche
Дэвид Лигэй
Lieutenant
Henri Cretel
Blondel
David Poulain
Leclercq
Patrice Venant
Mordac
Inge Decaesteker
France
Давид Девель
Le copain
Режиссер Брюно Дюмон
Сценарист Брюно Дюмон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2006
Премьера в мире 23 мая 2006
Дата выхода
22 февраля 2007 Россия Централ Партнершип
22 февраля 2007 Беларусь
22 февраля 2007 Казахстан
22 февраля 2007 Украина
30 августа 2006 Франция
Бюджет €2 120 000
Сборы в мире $402 252
Производство 3B Productions, Arte France Cinéma, C.R.R.A.V
Другие названия
Flandres, Flanders, Flandria, Flandern, Flandra, Flandre, Flandrija, Flandry, Фландрия, Фландрія, 플랑드르, フランドル

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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