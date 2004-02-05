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38-я параллель
Киноафиша Фильмы 38-я параллель
Taegukgi

38-я параллель, 2004

2004 / Корея
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

В начале корейской войны два сына торговки лапшой загремели в пехоту. Старший лез на рожон, накрывал грудью пулеметные гнезда и брал языков: командир пообещал, что если он заслужит медаль, младшего демобилизуют. Командира убили, обещание забылось, и старший брат постепенно заигрался в войну. Новый фильм корейца Кан Чже Гю ("Шири") при своих изрядных габаритах - кино удивительно внятное, ладное и, кажется, даже честное. В сущности, если двухчасовые военные полотна вообще есть смысл снимать - то так.

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 2 декабря 2004
Премьера в мире 5 февраля 2004
Возраст 16+
Режиссер
Кан Джэ-гю
В ролях
Бин Вон
Бин Вон
Ли Ын-джу
Кон Хён-джин
Чан Дон-Кан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 38-я параллель 2 постера
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