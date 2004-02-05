38-я параллель, 2004

В начале корейской войны два сына торговки лапшой загремели в пехоту. Старший лез на рожон, накрывал грудью пулеметные гнезда и брал языков: командир пообещал, что если он заслужит медаль, младшего демобилизуют. Командира убили, обещание забылось, и старший брат постепенно заигрался в войну. Новый фильм корейца Кан Чже Гю ("Шири") при своих изрядных габаритах - кино удивительно внятное, ладное и, кажется, даже честное. В сущности, если двухчасовые военные полотна вообще есть смысл снимать - то так.