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Подсолнухи Подсолнухи
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I Girasoli

Подсолнухи, 1970

1970 / Италия / СССР / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Роман двух темпераментных возлюбленных развивался столь стремительно, что уже после нескольких интимных встреч они решили пожениться, ведь молодожёну полагается отсрочка от призыва. Увы, короткий отпуск, наполненный страстью, пролетел незаметно, а хитроумные попытки «откосить» от армии привели к тому, что молодому супругу пришлось отправиться не в Африку, а на русский фронт, в снега и морозы бескрайней России.

По окончании войны Антонио не вернулся в Италию — он «пропал без вести». Но Джованна не могла примириться с мыслью о смерти любимого, она верила, что он был ранен, потерял память и живет где-то в чужой стране. На последние деньги она отправляется на поиски мужа в далекую Россию… Там её ждало потрясающее открытие…

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1970
Премьера в России 25 мая 1970
Премьера в мире 14 марта 1970
Возраст 12+
Режиссер
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
В ролях
Софи Лорен
Софи Лорен
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Людмила Савельева
Людмила Савельева
Галина Андреева
Анна Карена
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Подсолнухи 2 постера
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