Уцелевший, 2013

2005 год, Афганистан. Маркус Латтрелл — член отряда морских котиков, задача которого обнаружить и обезвредить лидера талибов по имени Ахмад Шах. На занявших позицию военных случайно натыкаются местные пастухи и перед солдатами встает дилемма: отпустить мирных жителей и подвергнуть операцию риску или убить случайных свидетелей и выполнить боевую задачу. Командир приказывает отпустить пастухов, но его милосердие дорого обойдется всему отряду.
Афганистан, 2005 год. Команда американских спецназовцев получает задание обезвредить известного лидера талибов Ахмада Шаха. Попав в ловушку, солдаты принимают неравный кровопролитный бой, и все они погибают героями. Все, кроме одного. Для уцелевшего Маркуса Латтрела бой только начинается: он любой ценой должен выжить и пробраться к «своим». Когда почти всё потеряно, ему решается помочь Гулаб — мирный человек, ненавидящий войну.