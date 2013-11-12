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Уцелевший Уцелевший
Киноафиша Фильмы Уцелевший
Lone Survivor

Уцелевший, 2013

2013 / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

2005 год, Афганистан. Маркус Латтрелл — член отряда морских котиков, задача которого обнаружить и обезвредить лидера талибов по имени Ахмад Шах. На занявших позицию военных случайно натыкаются местные пастухи и перед солдатами встает дилемма: отпустить мирных жителей и подвергнуть операцию риску или убить случайных свидетелей и выполнить боевую задачу. Командир приказывает отпустить пастухов, но его милосердие дорого обойдется всему отряду. 

  • В реальной жизни перестрелка между Маркусом Латтреллом с сослуживцами и солдатами Талибана длилась гораздо дольше, а вся операция заняла не три дня, как показано в фильме, а пять.
  • Многочисленные прыжки и падения солдат с горы снимались без использования компьютерной графики, а каскадеры подвергались серьезной нагрузке. После одного из трюков дублера Марка Уолберга пришлось госпитализировать.
  • Марк Уолберг встречался с настоящим Маркусом Латтреллом и рассказал, что  изначально ветеран был неразговорчив и не хотел смотреть ему в глаза. В дальнейшем Уолбергу удалось сблизиться с ним и разговорить бывшего солдата. 
  • Разработка фильма заняла у Питера Берга пять лет, но при этом все сцены были отсняты за 42 дня.
  • Тейлор Китч, Марк Уолберг и сам Питер Берг работали за минимально допустимый оклад  и получали всего 17 тысяч долларов в неделю.

Афганистан, 2005 год. Команда американских спецназовцев получает задание обезвредить известного лидера талибов Ахмада Шаха. Попав в ловушку, солдаты принимают неравный кровопролитный бой, и все они погибают героями. Все, кроме одного. Для уцелевшего Маркуса Латтрела бой только начинается: он любой ценой должен выжить и пробраться к «своим». Когда почти всё потеряно, ему решается помочь Гулаб — мирный человек, ненавидящий войну.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 20 февраля 2014
Премьера в мире 12 ноября 2013
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Питер Берг
Питер Берг
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Тейлор Китч
Тейлор Китч
Эрик Бана
Эрик Бана
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Бен Фостер
Бен Фостер
Все актеры и съемочная группа
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Премия Гильдии киноактеров США Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
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Уцелевший
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм жанра. Понятно, что это агитка, но таких фильмов не хватает отечественному производителю. Всё таки патриотическое воспитание в очень… Читать дальше…
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Очередной америкосовский фильм для тех, кто за этих самых америкосов и ратует. Снято бодро и динамично, но этим Голливуд и славится. Но на кой хрен… Читать дальше…
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