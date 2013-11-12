Уцелевший, 2013

Афганистан, 2005 год. Команда американских спецназовцев получает задание обезвредить известного лидера талибов Ахмада Шаха. Попав в ловушку, солдаты принимают неравный кровопролитный бой, и все они погибают героями. Все, кроме одного. Для уцелевшего Маркуса Латтрела бой только начинается: он любой ценой должен выжить и пробраться к «своим». Когда почти всё потеряно, ему решается помочь Гулаб — мирный человек, ненавидящий войну.