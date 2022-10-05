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Luchshiye v adu

Лучшие в аду, 2022

2022 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

О бойцах из состава ЧВК «Вагнер».

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 5 октября 2022
Премьера в мире 5 октября 2022
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Батов
В ролях
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Георгий Болонев
Георгий Болонев
Сергей Гарусов
Дмитрий Мурашев
Дмитрий Мурашев
Георгий Маришин
Георгий Маришин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лучшие в аду 1 постер
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