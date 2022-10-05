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Лучшие в аду
Luchshiye v adu
Лучшие в аду, 2022
2022 / Россия
6.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Жанр:
военный
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о выходе в прокат
О фильме
О бойцах из состава ЧВК «Вагнер».
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6.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
5 октября 2022
Премьера в мире
5 октября 2022
Возраст
18+
Режиссер
Андрей Батов
В ролях
Алексей Кравченко
Георгий Болонев
Сергей Гарусов
Дмитрий Мурашев
Георгий Маришин
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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