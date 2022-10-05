Лучшие в аду, 2022

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о выходе в прокат О фильме О бойцах из состава ЧВК «Вагнер». Развернуть 6.3 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 1 час 49 минут Год выпуска 2022 Премьера онлайн 5 октября 2022 Премьера в мире 5 октября 2022 Возраст 18+ Режиссер Андрей Батов В ролях Алексей Кравченко Георгий Болонев Сергей Гарусов Дмитрий Мурашев Георгий Маришин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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