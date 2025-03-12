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Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Постер фильма Под огнем
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
13 постеров
Пойду 26
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Под огнем

Под огнем

Группа элитных американских солдат попадает в страшную засаду в Ираке Warfare 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 26
Не пойду 3

О фильме

Ирак, 2006 год. Боевая группа «морских котиков» оказывается в самом центре вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок. Но ничто не могло подготовить их к осаде, в которую они попали. Теперь им предстоит пережить самые напряженные часы своей жизни и любой ценой спасти друг друга.

Под огнем - дублированный трейлер
Под огнем  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 5 мая 2025
Премьера в мире 12 марта 2025
Дата выхода
10 апреля 2025 Россия Вольга
17 апреля 2025 Австралия MA 15+
9 апреля 2025 Бельгия
17 апреля 2025 Бразилия
18 апреля 2025 Великобритания
17 апреля 2025 Германия
17 апреля 2025 Гонконг
10 апреля 2025 Грузия R
10 апреля 2025 Израиль
11 апреля 2025 Индия A
18 апреля 2025 Индонезия
18 апреля 2025 Ирландия 15A
16 апреля 2025 Испания
12 июня 2025 Италия
10 апреля 2025 Казахстан 18+
11 апреля 2025 Канада
10 апреля 2025 Кыргызстан 16+
14 июля 2025 Макао C
17 апреля 2025 Мексика
10 апреля 2025 Молдавия N 16
17 апреля 2025 Нидерланды 16
17 апреля 2025 Новая Зеландия
10 апреля 2025 Пуэрто-Рико R
11 апреля 2025 США R
12 июня 2025 Таиланд
15 июня 2025 Турция 18+
10 апреля 2025 Узбекистан 18+
9 мая 2025 Финляндия K-16
2 мая 2025 Швеция 15
11 апреля 2025 ЮАР
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $32 909 931
Производство A24, DNA Films
Другие названия
Warfare, Çatışma, Hadviselés, Histoire de guerre, Tempo de Guerra, Warfare: Tiempo de guerra, Wojna, Yekhidat Ha'Illit, Под огнём, 戰役
Режиссер
Алекс Гарленд
Алекс Гарленд
Рэй Мендоса
Рэй Мендоса
В ролях
Джозеф Куинн
Джозеф Куинн
Финн Беннетт
Финн Беннетт
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Космо Джарвис
Космо Джарвис
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
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Под огнем
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Наша рецензия

В российском прокате идет новый и мало на что похожий фильм от студии А24. Первый режиссер — Алекс Гарленд — хорошо известный широкому зрителю британец, мастер экшена, автор фильмов «Из машины», «Аннигиляция», «Пляж», «Пекло» и других. Второй режиссер в титрах — дебютант Рэй Мендоса, но отнюдь не случайный человек в кино. Мендоса — бывший спецназовец американской армии, который после завершения военной карьеры стал работать…
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Comon 12 апреля 2025, 06:47
Простенький достаточно фильм, показывающий тупость и одновременно житейскую мудрость войны. Сплошная перестрелка все полтора часа, как вы думаете… Читать дальше…
orthodoxadam 22 апреля 2025, 20:39
Эх американцы, попадаете в замес против крестьян, что будет если вы столкнетесь с регулярной армией…
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