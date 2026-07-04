Группа военных разведчиков под командованием офицера с позывным «Москва» заходит в деревушку в Запорожье вблизи линии соприкосновения СВО. День за днём идут боевые выходы на передовую, и порой из них возвращаются не все бойцы. Разведчики налаживают контакт с семьёй местных жителей, которые после настороженности первых дней понимают, что солдаты их настоящие защитники и герои. Хотя командование считало это направление второстепенным и ждало удар врага в другом месте, противник идёт на прорыв рано утром именно здесь. Группа «Москвы» должна выполнить боевую задачу, почти без шансов остаться в живых.
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