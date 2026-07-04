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Постер фильма Свои. Баллада о войне
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Свои. Баллада о войне

, 2024
Свои. Баллада о войне
Россия / военный, драма / 18+
Постер фильма Свои. Баллада о войне

О фильме

Группа военных разведчиков под командованием офицера с позывным «Москва» заходит в деревушку в Запорожье вблизи линии соприкосновения СВО. День за днём идут боевые выходы на передовую, и порой из них возвращаются не все бойцы. Разведчики налаживают контакт с семьёй местных жителей, которые после настороженности первых дней понимают, что солдаты их настоящие защитники и герои. Хотя командование считало это направление второстепенным и ждало удар врага в другом месте, противник идёт на прорыв рано утром именно здесь. Группа «Москвы» должна выполнить боевую задачу, почти без шансов остаться в живых.

В ролях

Константин Демидов
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
Лариса Шахворостова
Андрей Филиппак
Анна Котляр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2024

Где посмотреть фильм

ОККО

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