7.0
7.0

Битва за Англию

, 1969
Battle of Britain
Великобритания / боевик, военный, драма, исторический / 18+
О фильме

Разгар Второй мировой. Германия торопится закончить победный марш по Европе. Осталась непокоренной лишь Англия и для десантной операции Рейху необходимо полное господство над Королевским Воздушным Флотом. Завязывается величайшая воздушная битва в истории. Дни, недели и месяцы, по всему побережью «Спитфайры» и «Мессершмитты» крутят стремительную огненную карусель вокруг немецких бомбардировщиков, которые размеренными волнами день за днем накатываются на замершие города. Королевство превратилось в огромное бомбоубежище, над которым непрерывно идут жестокие схватки. Страна из последних сил строит и бросает в бой новые и новые самолеты, чтобы остановить эти смертельные стаи…

В ролях

Гарри Эндрюс
Майкл Кейн
Тревор Ховард
Курд Юргенс
Иэн МакШейн
Кеннет Мор
Режиссер Гай Хэмилтон
Сценарист Джеймс Кеннэуэй, Уилфред Гриторекс, Derek Dempster, Derek Wood
Композитор Рон Гудвин
Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 15 сентября 1969
Дата выхода
15 декабря 1969 Австралия
17 ноября 1969 Бразилия
15 сентября 1969 Великобритания
17 сентября 1969 Германия
16 декабря 1969 Греция
20 февраля 1970 Ирландия PG
20 ноября 1969 Португалия
15 сентября 1969 США
17 сентября 1969 Франция
3 ноября 2004 Швеция
20 сентября 1969 Япония G
MPAA G
Бюджет $17 000 000
Сборы в мире $2 723
Производство Spitfire Productions
Другие названия
Battle of Britain, La batalla de Inglaterra, Slaget om England, Bitka za Britaniju, Die Luftschlacht um England, The Battle of Britain, A Batalha Britânica, A Batalha da Grã-Bretanha, A Batalha de Inglaterra, Angliai csata, Az angliai csata, Batalia pentru Anglia, Bitka o Britániu, Bitva o Británii, Bitwa o Anglię, Cuộc Chiến Của Nước Anh, De Slag om Engeland, Göklerde vuruşanlar, I lunghi giorni delle aquile, La Bataille d'Angleterre, La batalla d'Anglaterra, Mūšis dėl Britanijos, Slaget om Storbritannia, Taistelu Britanniasta, Taistelu Englannista, Η μάχη της Αγγλίας, Η μάχη της Βρεττανίας, Битва за Англию, Битката за Британия, 大不列顛之戰, 空軍大戦略

7 IMDb

Цитаты

Baron von Richter Дэвид, мы ничего не требуем. Европа — наша, мы можем зайти в Британию, когда захотим.
Sir David Kelly Если вы думаете, что мы станем играть на гарантиях Гитлера, вы глубоко ошибаетесь. Все эти годы в Англии, похоже, ничему вас не научили. Нас не так просто напугать. Да и мы знаем, как трудно армии переправиться через Ла-Манш. Последний маленький капрал, который пытался, провалился. Так что не угрожайте и не диктуйте нам, пока сами не пройдёте по Уайтхоллу... и даже тогда мы не станем слушать.

Фильмы похожие на Битва за Англию

Отряд 10 из Наварона
Отряд 10 из Наварона боевик, военный, драма
1978, Великобритания
6.0
Зулусы
Зулусы боевик, военный, приключения, драма, исторический
1964, Великобритания
7.0
Ватерлоо
Ватерлоо драма, военный, боевик
1970, Италия / СССР
7.0
Герои Телемарка
Герои Телемарка драма, военный, исторический, боевик
1965, Великобритания
6.0
Слишком поздно, герой
Слишком поздно, герой боевик, военный, драма
1970, США
6.0
Мост слишком далеко
Мост слишком далеко военный, боевик, исторический
1977, США / Великобритания
7.0
Орел приземлился
Орел приземлился триллер, приключения, военный, драма
1976, Великобритания
6.0
Там, где гнездятся орлы
Там, где гнездятся орлы приключения, военный, боевик
1968, США / Великобритания
8.0
Самый длинный день
Самый длинный день драма, исторический, боевик, военный
1962, США
7.0
Пушки острова Наварон
Пушки острова Наварон военный, драма, приключения, боевик
1961, США / Великобритания
7.0
Песчаные крысы
Песчаные крысы военный, боевик, драма, приключения
1953, США
6.0
Арарат
Арарат драма, военный
2002, Франция / Канада
6.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Гуру
Гуру
2025, Франция, триллер
Толстяк Юзи
Толстяк Юзи
2025, Китай / Иран, анимация
Королек моей любви
Королек моей любви
2026, Россия / Индия, комедия, мюзикл
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Подошва вместо вкусного ужина: 3 ошибки при жарке котлет совершает каждая вторая хозяйка – мужья добавки не попросят никогда
Длинные майские отменили — и это окончательное решение: вот как теперь выглядит календарь рабочих дней
3 книги, которые стоит прочитать каждому: не занудные и не поучительные — но оставят послевкусие
Андалы и кто-то? В «Игре престолов» забыли про один из важнейших титулов Дейнерис: за ним стоит настоящий геноцид
Обожали «Приключения Буратино» в детстве? Спорим, вы не знали, что у героя сперва был мрачный финал – история просто обрывалась
Необычный «подводный» ужастик включил от нечего делать, но «через час забыл про всё на свете»: смотреть фоном было ошибкой
Полюбили «Первый отдел» за крутой тандем? Тогда зайдет и этот детектив-«матрешка» от НТВ — одна тайна всегда сменяет другую
«Убрали постаревшего Кэпа»: эпичную концовку «Мстителей: Финал» Marvel поменяли 7 лет спустя из-за Дауни-младшего
Две «добрых» советских сказки детей в СССР вгоняли в настоящий ужас: «Смотрели с друзьями – боялись засыпать»
«Москва слезам не верит», а этот тест и подавно: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со столичными улицами
5 мини-детективов отвлекут от тоски по «Невскому» и «Первому отделу»: так затягивают, что хочется смотреть залпом
