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Киноафиша Фильмы Вспомнить всех. Битва за Часов Яр

Вспомнить всех. Битва за Часов Яр

, 2027
Россия / драма, военный

В ролях

Антон Шагин
Антон Шагин
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Дмитрий Богдан
Дмитрий Богдан
Павел Давыдов
Павел Давыдов
Юлия Бочарова
Эльшан Алескеров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2027

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 3 декабря 2025

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