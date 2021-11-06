Операция «Мясной фарш», 2022

Фильм детально показывает реальную историю, произошедшую в период Второй мировой войны. Художественная интерпретация позволит зрителю глубже окунуться в масштабную идею, повлиявшую на ход войны, а также запомнить ключевые события.
В ленте приняли участие гиганты экрана: Колин Ферт, Мэттью Макфейден, Руфус Райт, Джейсон Айзекс, Пол Риттер и другие. Последний скончался в 2021 году еще до выхода фильма.
Сюжет ленты строится на величайшем обмане в истории. Офицеры создают команду по предотвращению вторжения, используют уловки и приманки, чтобы не допустить стратегический перевес на стороне противника.
Помимо приключенческой и детективной составляющей, в фильме показаны сцены сражений, так как действия происходят во время войны. Также элементы драмы являются неотъемлемой частью повествования.
Подкованным зрителям не придется гадать об успехе операции, однако фильм не является полностью биографическим. Лента держит в напряжении из-за некоторых творческих задумок авторов, не имеющих отношения к реальности.
В основу сюжета картины легли реальные исторические события, целью которых была дезинформации о вторжении на Сицилию во время Второй мировой войны. История спецоперации была ранее рассказана в фильме «Человек, которого не было» 1956 года по одноименной книге Ивена Монтегю.
Актеры Колин Ферт и Мэтью Макфейден сыграли персонажа мистера Дарси в экранизациях произведения «Гордость и предубеждение» в 1995 и 2005 годах. Первый уже работал с режиссером Джоном Мэдденом над фильмом «Влюбленный Шекспир» в 1998 году.
Сценарий картины был написан в соавторстве с Беном Макинтайром, известным историком, который ранее написал рассказ о миссии под названием «Операция Mincemeat: правдивая шпионская история, изменившая ход Второй мировой войны» (2010). Макинтайр также выступил в качестве консультанта при создании фильма.
Фильм был снят и впервые вышел на экраны в 2021 году, то есть примерно через 55 лет после последнего крупного художественного фильма об этой истории – «Человек, которого не было» (1956).
Во время Второй мировой войны два офицера разведки используют труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска.