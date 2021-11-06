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Operation Mincemeat

Операция «Мясной фарш», 2022

2022 / США / Великобритания
7.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Военная драма с Колином Фертом о величайшем обмане в истории
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм детально показывает реальную историю, произошедшую в период Второй мировой войны. Художественная интерпретация позволит зрителю глубже окунуться в масштабную идею, повлиявшую на ход войны, а также запомнить ключевые события.

В ленте приняли участие гиганты экрана: Колин Ферт, Мэттью Макфейден, Руфус Райт, Джейсон Айзекс, Пол Риттер и другие. Последний скончался в 2021 году еще до выхода фильма.

Сюжет ленты строится на величайшем обмане в истории. Офицеры создают команду по предотвращению вторжения, используют уловки и приманки, чтобы не допустить стратегический перевес на стороне противника.

Помимо приключенческой и детективной составляющей, в фильме показаны сцены сражений, так как действия происходят во время войны. Также элементы драмы являются неотъемлемой частью повествования.

Подкованным зрителям не придется гадать об успехе операции, однако фильм не является полностью биографическим. Лента держит в напряжении из-за некоторых творческих задумок авторов, не имеющих отношения к реальности.

В основу сюжета картины легли реальные исторические события, целью которых была дезинформации о вторжении на Сицилию во время Второй мировой войны. История спецоперации была ранее рассказана в фильме «Человек, которого не было» 1956 года по одноименной книге Ивена Монтегю.

Актеры Колин Ферт и Мэтью Макфейден сыграли персонажа мистера Дарси в экранизациях произведения «Гордость и предубеждение» в 1995 и 2005 годах. Первый уже работал с режиссером Джоном Мэдденом над фильмом «Влюбленный Шекспир» в 1998 году.

Сценарий картины был написан в соавторстве с Беном Макинтайром, известным историком, который ранее написал рассказ о миссии под названием «Операция Mincemeat: правдивая шпионская история, изменившая ход Второй мировой войны» (2010). Макинтайр также выступил в качестве консультанта при создании фильма.

Фильм был снят и впервые вышел на экраны в 2021 году, то есть примерно через 55 лет после последнего крупного художественного фильма об этой истории – «Человек, которого не было» (1956).

Во время Второй мировой войны два офицера разведки используют труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска.

7.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера онлайн 11 мая 2022
Премьера в мире 6 ноября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джон Мэдден
Джон Мэдден
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Пенелопа Уилтон
Пенелопа Уилтон
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Операция «Мясной фарш» 3 постера
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Операция «Мясной фарш» смотреть онлайн

Операция «Мясной фарш»
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
1943 год. Союзнические силы Британии по приказу Черчилля готовят высадку на берега Сицилии. Фашисты ожидают именно такого маневра и сосредотачивают свои силы в Испании. Теперь необходимо придумать план по дезинформации противника и попытаться его убедить, что британцы на самом деле хотят дислоцироваться в Греции. Почти все попытки подлога терпят крах, и единственным выходом становится немного шальная идея группы разведки, которая разрабатывает операцию под кодовым названием «Мясной…
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gridneva2804 6 мая 2022, 17:15
Редко ухожу с фильмом , но это скучный кошмар , через 30 минут мы счастливые сбежали , что не заставляют смотреть бездарность
gridneva2804 8 мая 2022, 17:50
Нет и нет , нет и нет . Нереально скучно и медленно всё, редко ухожу с фильмов . Бездарность, безвкусица
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Пошпионим с Колином Фертом: Киноафиша приглашает на показ фильма «Операция “Мясной фарш”» Величайший обман в истории на большом экране!  
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19 апреля 2022 17:25
Британские военные готовят хитрый маневр против Гитлера в трейлере военной драмы «Операция «Мясной фарш» Ведущие роли сыграли Колин Ферт и Мэттью Макфэдиен.
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7 апреля 2022 10:14
«Московский кинорынок 2021»: презентация «Парадиз» С 6 по 9 декабря в столице проходит Московский международный кинорынок и форум Российский кинобизнес, в рамках которого крупнейшие кинопрокатчики представляют свои новинки. Рассказываем, что мы узнали в последний день мероприятия.
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10 декабря 2021 17:14
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