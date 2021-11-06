Операция «Мясной фарш», 2022

Фильм детально показывает реальную историю, произошедшую в период Второй мировой войны. Художественная интерпретация позволит зрителю глубже окунуться в масштабную идею, повлиявшую на ход войны, а также запомнить ключевые события.

В ленте приняли участие гиганты экрана: Колин Ферт, Мэттью Макфейден, Руфус Райт, Джейсон Айзекс, Пол Риттер и другие. Последний скончался в 2021 году еще до выхода фильма.

Сюжет ленты строится на величайшем обмане в истории. Офицеры создают команду по предотвращению вторжения, используют уловки и приманки, чтобы не допустить стратегический перевес на стороне противника.

Помимо приключенческой и детективной составляющей, в фильме показаны сцены сражений, так как действия происходят во время войны. Также элементы драмы являются неотъемлемой частью повествования.

Подкованным зрителям не придется гадать об успехе операции, однако фильм не является полностью биографическим. Лента держит в напряжении из-за некоторых творческих задумок авторов, не имеющих отношения к реальности.