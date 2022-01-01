Полонез Огинского, 1971

Жанр: военный драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Повесть военных лет. Осиротевший маленький скрипач вместе со своим старшим другом проводят одну за другой серьезные операции в тылу врага. Развернуть 6.9 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 1971 Премьера в России 24 октября 1971 Премьера в мире 23 октября 1971 Режиссер Лев Голуб В ролях Геннадий Юхтин Олев Эскола Геннадий Гарбук Павел Кормунин Галина Макарова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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