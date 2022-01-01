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Полонез Огинского
Полонез Огинского, 1971
1971 / СССР
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
военный
драма
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О фильме
Повесть военных лет. Осиротевший маленький скрипач вместе со своим старшим другом проводят одну за другой серьезные операции в тылу врага.
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6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
1971
Премьера в России
24 октября 1971
Премьера в мире
23 октября 1971
Режиссер
Лев Голуб
В ролях
Геннадий Юхтин
Олев Эскола
Геннадий Гарбук
Павел Кормунин
Галина Макарова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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