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Полонез Огинского
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Полонез Огинского, 1971

1971 / СССР
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Повесть военных лет. Осиротевший маленький скрипач вместе со своим старшим другом проводят одну за другой серьезные операции в тылу врага.
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1971
Премьера в России 24 октября 1971
Премьера в мире 23 октября 1971
Режиссер
Лев Голуб
В ролях
Геннадий Юхтин
Олев Эскола
Геннадий Гарбук
Павел Кормунин
Галина Макарова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полонез Огинского 1 постер
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