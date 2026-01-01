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Постер фильма Так кончается наша ночь
6.8
Киноафиша Фильмы Так кончается наша ночь
6.8

Так кончается наша ночь

, 1941
So Ends Our Night
США / драма, военный / 18+
Постер фильма Так кончается наша ночь
6.8

О фильме

Йозеф Штайнер, Рут Голланд и Людвиг Керн бегут из Германии, спасаясь от нацистского режима. У каждого из них свои причины для бегства: Рут — еврейка, Йозеф, как и многие другие, не желает принимать фашистскую идеологию. С Людвигом ситуация сложнее — он сын еврейки и арийца. Он не знает, кому верить, что взять за истину в своей жизни, его терзают сомнения. Даже во время бегства есть место человеческим чувствам. Людвиг и Рут влюбляются друг в друга, а Йозеф пытается вернуть свою больную жену Марию. Идет война, нацисты вселяют страх, но находится место любви.

В ролях

Фредрик Марч
Фредрик Марч
Josef Steiner
Фрэнсис Ди
Marie Steiner
Гленн Форд
Гленн Форд
Ludwig Kern
Маргарет Салливан
Ruth Holland
Анна Стэн
Lilo
Эрих фон Штрогейм
Brenner
Allan Brett
Leo Marrill
Джозеф Коуторн
Leopold Potzloch
Леонид Кински
The Chicken
Александр Гранах
The Pole
Режиссер Джон Кромуэлл
Сценарист Талбот Дженнингс, Эрих Мария Ремарк
Композитор Луис Грюнберг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 27 февраля 1941
Дата выхода
27 февраля 1941 США
Бюджет $900 000
Производство David L. Loew-Albert Lewin
Другие названия
So Ends Our Night, Ainsi finit notre nuit, Así termina la noche, Así acaba nuestra noche, Così finisce la nostra notte, Du skal elske din næste, Flotsam, Folket utan fosterland, Hajnalodik, Náufragos, Regresso a Berlim, Zo eindigt onze nacht, Так кончается наша ночь

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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