Йозеф Штайнер, Рут Голланд и Людвиг Керн бегут из Германии, спасаясь от нацистского режима. У каждого из них свои причины для бегства: Рут — еврейка, Йозеф, как и многие другие, не желает принимать фашистскую идеологию. С Людвигом ситуация сложнее — он сын еврейки и арийца. Он не знает, кому верить, что взять за истину в своей жизни, его терзают сомнения. Даже во время бегства есть место человеческим чувствам. Людвиг и Рут влюбляются друг в друга, а Йозеф пытается вернуть свою больную жену Марию. Идет война, нацисты вселяют страх, но находится место любви.