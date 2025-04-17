21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком – это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живёт и по сей день.