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В списках не значился

Молодой солдат оказывается в пылу обороны Брестской крепости. Патриотический военный фильм, приуроченный к 9 мая V spiskakh ne znachilsya 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 373
Не пойду 39

О фильме

21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Коля Плужников, получив назначение на постоянное место службы, приезжает в Брест. Переполненные залы ожидания вокзала и толпа увешанных багажом людей не настораживают охваченного радостными надеждами юношу. Коля спешит к месту расположения своей части — в Брестскую крепость… Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих Брестской крепости, он принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком – это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живёт и по сей день.

В списках не значился - трейлер #2
В списках не значился  трейлер #2
Страна Россия / Беларусь
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 19 июня 2025
Премьера в мире 17 апреля 2025
Дата выхода
1 мая 2025 Россия Централ Партнершип
1 мая 2025 Кыргызстан 12+
1 мая 2025 Узбекистан 12+
Бюджет 1 000 000 000 RUR
Сборы в мире $8 399 233
Производство 1-2-3 Production, Газпром Медиа, Кинокомпания Темп
Другие названия
V spiskakh ne znachilsya, His Name Was Not Listed, В списках не значился
Режиссер
Сергей Коротаев
В ролях
Владимир Машков
Владимир Машков
Владислав Миллер
Владислав Миллер
Яна Сексте
Яна Сексте
Наталья Качалова
Наталья Качалова
Алена Морилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 137 голосов
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2708 В жанре «военный»  96 В жанре «исторический»  102 В фильмах России  350 В фильмах Беларуси  2
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В списках не значился
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Елена Белая 2 мая 2025, 11:44
2 звезды за спецэффекты и игру Машкова.
Сюжет никакой, главный герой потерян в своих амбициях.
Кроме стрелялок должен быть ещё сюжет, за что… Читать дальше…
Лада Денс 2 мая 2025, 20:37
Очень понравился фильм! Спасибо огромное его создателям за честную и очень героическую картину. Советую всем посмотреть. Там вы не увидите… Читать дальше…
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Новости о фильме
Владимир Машков сражается за Брестскую крепость в трейлере фильма «В списках не значился»
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18 декабря 2024 18:59
Владимир Машков сыграет в фильме о Великой Отечественной войне «В списках не значился»
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9 сентября 2024 17:25
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