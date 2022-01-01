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Живые и мертвые Живые и мертвые
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Живые и мертвые, 1963

1963 / СССР
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Экранизация первой части одноименного романа военного журналиста и писателя Константина Симонова. Полугодовое катастрофическое отступление и последовавший за ним контрудар советских войск зритель видит глазами корреспондента армейской военной газеты Ивана Синцова.

  • В картине полностью отсутствует какое бы то ни было музыкальное оформление. В ней нет ни музыки, ни песен – только шумы, изображающие звуки войны.
  • Основные съемки проходили не в павильонах, а на натуре во Владимирской области.
  • В одном из эпизодов можно заметить Владимира Высоцкого, который произносит небольшую реплику. В титрах Высоцкий не указан.
  • Ради съемок картины кинематографисты получили разрешение, чтобы на самом деле взорвать церковь XIX века.
  • В предисловии к трилогии «Живые и мертвые» 1976 года издания Константин Симонов упомянул Анатолия Папанова в роли генерала Серпилина. Папанов снялся в этой роли раньше, чем Симонов дописал последнюю книгу. Писатель признался, что, заканчивая роман, представлял Серпилина именно таким, каким его сыграл Анатолий Дмитриевич.
  • В основе романа Симонова и картины Александра Столпера лежат реальные события и реальные исторические личности. Так, например, прототипом военного фотокорреспондента Миши Вайнштейна стал военный фотокорреспондент «Красной звезды» Михаил Бернштейн, фронтовой друг Симонова, погибший в мае 1942 года в «Барвенковском котле».

Журналиста Ивана Синцова известие о вероломном нападении нацистской Германии застает во время южного отпуска. Как фронтовой корреспондент он становится свидетелем тяжелых событий первых месяцев войны — многочисленных отступлений 1941 года.

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 3 часа 21 минута
Год выпуска 1963
Премьера в России 6 июня 1963
Премьера в мире 6 июня 1963
Возраст 12+
Режиссер
Александр Столпер
Александр Столпер
В ролях
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Олег Табаков
Олег Табаков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Живые и мертвые 1 постер
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Живые и мертвые
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