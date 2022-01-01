Живые и мертвые, 1963

Жанр: драма военный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Экранизация первой части одноименного романа военного журналиста и писателя Константина Симонова. Полугодовое катастрофическое отступление и последовавший за ним контрудар советских войск зритель видит глазами корреспондента армейской военной газеты Ивана Синцова. Развернуть В картине полностью отсутствует какое бы то ни было музыкальное оформление. В ней нет ни музыки, ни песен – только шумы, изображающие звуки войны.

Основные съемки проходили не в павильонах, а на натуре во Владимирской области.

В одном из эпизодов можно заметить Владимира Высоцкого, который произносит небольшую реплику. В титрах Высоцкий не указан.

Ради съемок картины кинематографисты получили разрешение, чтобы на самом деле взорвать церковь XIX века.

В предисловии к трилогии «Живые и мертвые» 1976 года издания Константин Симонов упомянул Анатолия Папанова в роли генерала Серпилина. Папанов снялся в этой роли раньше, чем Симонов дописал последнюю книгу. Писатель признался, что, заканчивая роман, представлял Серпилина именно таким, каким его сыграл Анатолий Дмитриевич.

В основе романа Симонова и картины Александра Столпера лежат реальные события и реальные исторические личности. Так, например, прототипом военного фотокорреспондента Миши Вайнштейна стал военный фотокорреспондент «Красной звезды» Михаил Бернштейн, фронтовой друг Симонова, погибший в мае 1942 года в «Барвенковском котле». Развернуть Журналиста Ивана Синцова известие о вероломном нападении нацистской Германии застает во время южного отпуска. Как фронтовой корреспондент он становится свидетелем тяжелых событий первых месяцев войны — многочисленных отступлений 1941 года. Развернуть 7.6 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 3 часа 21 минута Год выпуска 1963 Премьера в России 6 июня 1963 Премьера в мире 6 июня 1963 Возраст 12+ Режиссер Александр Столпер В ролях Кирилл Лавров Анатолий Папанов Олег Ефремов Михаил Ульянов Олег Табаков Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат