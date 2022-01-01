Живые и мертвые, 1963

Экранизация первой части одноименного романа военного журналиста и писателя Константина Симонова. Полугодовое катастрофическое отступление и последовавший за ним контрудар советских войск зритель видит глазами корреспондента армейской военной газеты Ивана Синцова.
Журналиста Ивана Синцова известие о вероломном нападении нацистской Германии застает во время южного отпуска. Как фронтовой корреспондент он становится свидетелем тяжелых событий первых месяцев войны — многочисленных отступлений 1941 года.