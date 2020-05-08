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Киноафиша Фильмы Молодая гвардия

Молодая гвардия

Molodaya gvardiya 18+
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О фильме

Фильм рассказывает о событиях 1942, происшедших в оккупированном фашистами Краснодоне. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают свою борьбу: распространяют листовки, освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую биржу, спасая соотечественников от фашистского рабства, в день годовщины Октября развешивают красные флаги.

В их действиях, как и в их детском бесстрашии многое идет от игры: ведь еще вчера кое-кто был признанным хулиганом, кое-кто вовсе не помышлял о подвигах, кое-кто не желал выслушивать наставления, подчиняться дисциплине. Но именно благодаря их изобретательности, отчаянной смелости и дерзости удавались самые опасные и самые ошеломляющие акции.

Молодая гвардия - фрагмент из фильма
Молодая гвардия  фрагмент из фильма
Страна СССР
Продолжительность 3 часа 7 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 11 октября 1948
Дата выхода
5 мая 2022 Греция
11 октября 1948 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Molodaya gvardiya, A Jovem Guarda, Молодая гвардия, Az ifjú gárda, Det unga gardet I, Die junge Garde, Jauna gvarde, La giovane guardia, La Jeune Garde, La joven guardia, Mlada garda, Mlada gvardiya, Młoda gwardia, Neara taxidia, Nuori kaarti, sarja 1, Nuori kaarti, sarja 2, Tânăra gardă, The Young Guard, Η νέα φρουρά, Νεαρά ταξίδια, Млада гвардия, 若き親衛隊
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Владимир Иванов
Владимир Иванов
Инна Макарова
Инна Макарова
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова
Людмила Шагалова
Людмила Шагалова
Борис Битюков
Борис Битюков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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8 мая 2020 13:28
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Молодая гвардия - фрагмент из фильма
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