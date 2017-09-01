Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Темные времена Темные времена
Киноафиша Фильмы Темные времена
Darkest Hour

Темные времена, 2017

2017 / Великобритания
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Байопик об Уинстоне Черчилле, ставшем премьер-министром Великобритании во время Второй Мировой Войны
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Новый фильм известного британского режиссёра Джо Райта ("Гордость и предубеждение", "Анна Каренина", Пэн: Путешествие в Нетландию") называется "Тяжёлое время". В главных ролях задействованы респектабельные английские актёры: Лили Джеймс ("Золушка", "Аббатство Даунтон"), Бен Мендельсон ("Знамение", "Тайное влечение"), Гэри Олдман ("Дракула", "Пятый элемент"), Джон Хёрт ("Человек-слон", "Полуночный эффект") и другие. 

Сюжет фильма "Тяжёлое время" перенесёт в годы Второй мировой войны, когда Черчилль вёл кампанию против Адольфа Гитлера. Новому министру приходится сделать очень трудный выбор, который повлияет не только на судьбы его соотечественников, но и на жизнь потомков.

- Гэри Олдман и Джон Хёрт во второй раз снимаются в одном фильме. Первым был "Шпион, выйди вон!"

- Джо Райт является режиссёром фильма "Гордость и предубеждение". Главную роль в фильме "Тяжёлое время" исполнила Лили Джеймс, которая играла в картине "Гордость и предубеждение и зомби", снятой по мэшап-роману Сэма Грэма-Смита, в основу которого легла книга Джейн Остин

- Одна из цитат, принадлежащих Черчилю, стала слоганом фильма - "История будет добра ко мне, ибо я намерен сам ее писать"

В начале Второй мировой войны судьба западной Европы оказывается в руках новоиспеченного премьер-министра Уинстона Черчилля. Вопреки давлению оппонентов, ему предстоит сделать судьбоносный выбор: заключить мир с Германией ценой свободы нации или воззвать к героическому сопротивлению и сражаться до конца.

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 января 2018
Премьера онлайн 6 февраля 2018
Премьера в мире 1 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джо Райт
Джо Райт
В ролях
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Джон Херт
Джон Херт
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Все деньги мира
Все деньги мира (2017)
6.2941175
Черчилль
Черчилль (2017)
6.071429
Король говорит!
Король говорит! (2010)
8.154639
Елизавета I
Елизавета I (2005)
8.75
Фильм находится в подборках
Фильмы, получившие Оскар Фильмы, получившие Оскар
Фильмы на основе реальных событий Фильмы на основе реальных событий
Постер фильма Темные времена 13 постеров
Золотой глобус Лучшая мужская роль (драма)
Премия Гильдии киноактеров США Лучшая мужская роль
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучшая мужская роль
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Темные времена смотреть онлайн

Темные времена
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Все деньги мира
 
Король говорит!
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В Великобритании происходит смена премьер-министра. На место бросившего свой народ Невилла Чемберлена приходит Уинстон Черчилль. Он все делает по-своему и ни в какую не соглашается садиться за стол переговоров с Адольфом Гитлером, который активно захватывает страну за страной. А когда оказывается, что английская армия может быть стерта с лица земли, Черчилль делает все, чтобы спасти всех, кого только ему даст время и возможности. Этот суровый с виду человек, бубнящий из-за постоянной сигареты…
Читать
forelpes 3 февраля 2018, 13:10
Фильм великолепный! Ни одной минуты скуки. "Профессионыльный" рецензент, видимо, думал о своей рецензии, а не смотрел фильм. Хорошая игра… Читать дальше…
Андрей 29 марта 2018, 13:38
потрясающий фильм!
хорошо, что снимают такие фильмы... после которых, можно подумать, вспомнить, поднять из истории более мелкие детали.
Гарри… Читать дальше…
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Темные времена
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 хитростей, которые используют на съёмочной площадке, чтобы изменить облик актёров Часто артиста требуется превратить в фантастическое существо, накинуть ему несколько десятков лет или, напротив, кардинально омолодить.
Написать
24 сентября 2021 19:00
Режиссер «Далласского клуба покупателей» снимет фильм о любви Джона Леннона и Йоко Оно Жан-Марк Валле после двух успешных телевизионных проектов – «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы», возвращается в большое кино. Режиссер снимет для студии
Написать
24 октября 2018 16:37
Лучший фильм 2018 года: Форма воды получила «Оскар» Пожалуй, самая главная номинация церемонии окончательно расставила все точки над и. Лучшим фильмом года стал  «Форма воды» Гильермо дель Торо. Лента также завоевала рекордное в
Написать
5 марта 2018 07:48
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Приложение киноафиши