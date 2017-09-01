Темные времена, 2017

Новый фильм известного британского режиссёра Джо Райта ("Гордость и предубеждение", "Анна Каренина", Пэн: Путешествие в Нетландию") называется "Тяжёлое время". В главных ролях задействованы респектабельные английские актёры: Лили Джеймс ("Золушка", "Аббатство Даунтон"), Бен Мендельсон ("Знамение", "Тайное влечение"), Гэри Олдман ("Дракула", "Пятый элемент"), Джон Хёрт ("Человек-слон", "Полуночный эффект") и другие.

Сюжет фильма "Тяжёлое время" перенесёт в годы Второй мировой войны, когда Черчилль вёл кампанию против Адольфа Гитлера. Новому министру приходится сделать очень трудный выбор, который повлияет не только на судьбы его соотечественников, но и на жизнь потомков.