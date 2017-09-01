Темные времена, 2017

Новый фильм известного британского режиссёра Джо Райта ("Гордость и предубеждение", "Анна Каренина", Пэн: Путешествие в Нетландию") называется "Тяжёлое время". В главных ролях задействованы респектабельные английские актёры: Лили Джеймс ("Золушка", "Аббатство Даунтон"), Бен Мендельсон ("Знамение", "Тайное влечение"), Гэри Олдман ("Дракула", "Пятый элемент"), Джон Хёрт ("Человек-слон", "Полуночный эффект") и другие.
Сюжет фильма "Тяжёлое время" перенесёт в годы Второй мировой войны, когда Черчилль вёл кампанию против Адольфа Гитлера. Новому министру приходится сделать очень трудный выбор, который повлияет не только на судьбы его соотечественников, но и на жизнь потомков.
- Гэри Олдман и Джон Хёрт во второй раз снимаются в одном фильме. Первым был "Шпион, выйди вон!"
- Джо Райт является режиссёром фильма "Гордость и предубеждение". Главную роль в фильме "Тяжёлое время" исполнила Лили Джеймс, которая играла в картине "Гордость и предубеждение и зомби", снятой по мэшап-роману Сэма Грэма-Смита, в основу которого легла книга Джейн Остин
- Одна из цитат, принадлежащих Черчилю, стала слоганом фильма - "История будет добра ко мне, ибо я намерен сам ее писать"
В начале Второй мировой войны судьба западной Европы оказывается в руках новоиспеченного премьер-министра Уинстона Черчилля. Вопреки давлению оппонентов, ему предстоит сделать судьбоносный выбор: заключить мир с Германией ценой свободы нации или воззвать к героическому сопротивлению и сражаться до конца.
хорошо, что снимают такие фильмы... после которых, можно подумать, вспомнить, поднять из истории более мелкие детали.
Гарри… Читать дальше…