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Фальшивомонетчики Фальшивомонетчики
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Falscher, Die

Фальшивомонетчики, 2007

2007 / Австрия / Германия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Берлин, 1936 год. Соровиц — король фальшивомонетчиков. Однажды кто-то доносит на него и очень скоро он оказывается в концентрационном лагере. Соровиц предполагает худший вариант развития событий, но судьба дает ему еще один шанс 8 лет спустя. Идет 1944 год, и Третий Рейх уже обречен. Человек, отправивший его в лагерь, предлагает сделку: в обмен на гарантию жизни и приемлемые условия содержания, Соровиц с группой таких же, как и он, специалистов, должен поработать на фашистскую Германию — наладить промышленное производство поддельной валюты Союзников.
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 16 августа 2007
Премьера в мире 9 февраля 2007
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Бюджет €4 200 000
Режиссер
Штефан Рузовицки
Штефан Рузовицки
В ролях
Карл Маркович
Карл Маркович
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Мартин Брамбах
Файт Штюбнер
Андреас Шмидт
Андреас Шмидт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фальшивомонетчики 2 постера
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