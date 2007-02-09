Фальшивомонетчики, 2007

Берлин, 1936 год. Соровиц — король фальшивомонетчиков. Однажды кто-то доносит на него и очень скоро он оказывается в концентрационном лагере. Соровиц предполагает худший вариант развития событий, но судьба дает ему еще один шанс 8 лет спустя. Идет 1944 год, и Третий Рейх уже обречен. Человек, отправивший его в лагерь, предлагает сделку: в обмен на гарантию жизни и приемлемые условия содержания, Соровиц с группой таких же, как и он, специалистов, должен поработать на фашистскую Германию — наладить промышленное производство поддельной валюты Союзников.

Развернуть