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Австралия, 2008

2008 / США / Австралия
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68 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1939 году аристократичная леди Сара Эшли едет из Великобритании в Австралию, чтобы встретиться со своим мужем Мейтлендом. Погонщик мужа приезжает в город Дарвин, чтобы привезти Сару на его ферму; однако, когда они достигают фермы, то обнаруживают, что Мейтленд был убит. Подруга Сары, Нулла, говорит ей, что в смерти мужа повинен ее администратор Нил Флетчер, который крадет ее скот и работает на барона крупного рогатого скота Кинга Карни. Сара увольняет Флетчера и его людей, и вместе с погонщиком, Нуллой и группой верных служащих они пытаются забрать скот для снабжения армии и выиграть тендер во время войны. Но у амбициозного Флетчера другие намерения, и он использует Нуллу для давления на Сару…

  • Персонажу Хью Джекмана не дается ни имени, ни фамилии. Его называют только «Погонщик». Изначально на эту роль был приглашен Хью Джекман, но актер отказался ради роли Джокера в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь». 
  • Во время съемок Николь Кидман спасла Джекмана от ядовитого скорпиона, ползущего по его ноге. Кидман спокойно сгребла скорпиона в шляпу и выпустила его в лесу.
  • Саундтрек фильма является оммажем к «Охотничьей кантате» Иоганна Себастьяна Баха, особенно арии «Овцы могут спокойно пастись». Перси Грейнджер использовал ее как источник вдохновения для некоторых своих собственных сочинений.

Австралия, незадолго до начала Второй Мировой войны. Английской аристократке Саре Эшли в наследство достается ранчо размером со средний американский штат. Ее земли и скот сразу же становятся предметом хищного интереса соседей-землевладельцев. Чтобы спасти свое имущество Саре придется перегнать 2 000 голов скота, в чем ей помогает австралийский фермер. На пути через огромную безжизненную равнину на их долю выпадет не одно приключение, а город Дарвин — цель их путешествия — тем временем уже подвергается бомбежкам японской авиации.

7.3 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 12 февраля 2009
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 18 ноября 2008
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Баз Лурманн
Баз Лурманн
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Хью Джекман
Хью Джекман
Дэвид Уэнэм
Дэвид Уэнэм
Брайан Браун
Брайан Браун
Брюс Спенс
Брюс Спенс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Австралия 2 постера
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Австралия
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Наша рецензия
Баз Лурманн снимает кино все реже и реже, готовится к съемкам все дольше и дольше, работает все основательней и основательней, фильмы же получаются… То есть до какого-то момента они еще получались, а вот с «Австралией» не задалось. Разумеется, и «Ромео + Джульетта», и «Мулен Руж!» были стопроцентным китчем, пестрым и крикливым, однако там была изюминка, был драйв, было, в конце концов, рельефное, энергичное своеобразие. За семь лет, истекших со времен…
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olga Avs 2 апреля 2015, 12:51
Смотрела кино правда не на русском. Лично мне очень понравилось может мне нравяться такие сюжеты и не забывайте что режисера заставили такой сюжет… Читать дальше…
Егор Богров 5 марта 2023, 11:57
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