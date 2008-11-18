Австралия, 2008

В 1939 году аристократичная леди Сара Эшли едет из Великобритании в Австралию, чтобы встретиться со своим мужем Мейтлендом. Погонщик мужа приезжает в город Дарвин, чтобы привезти Сару на его ферму; однако, когда они достигают фермы, то обнаруживают, что Мейтленд был убит. Подруга Сары, Нулла, говорит ей, что в смерти мужа повинен ее администратор Нил Флетчер, который крадет ее скот и работает на барона крупного рогатого скота Кинга Карни. Сара увольняет Флетчера и его людей, и вместе с погонщиком, Нуллой и группой верных служащих они пытаются забрать скот для снабжения армии и выиграть тендер во время войны. Но у амбициозного Флетчера другие намерения, и он использует Нуллу для давления на Сару…