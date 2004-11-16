Александр, 2004

Фильм рассказывает о жизненном пути легендарного правителя и полководца. Александр взошел на престол в 20 лет, после трагической смерти своего отца. Отважный юноша тут же начал завоевательные походы, вскоре ему покорились народы и земли Южной Месопотамии, Бактрии и Согдианы. Планы молодого военачальника поистине грандиозны – он собирается завоевать весь мир. На одном из праздничных торжеств Александр встречает княжну Роксану и решает жениться на красавице. Несмотря на волну недовольства со стороны друзей и подчиненных, после заключения брака он отправляется в Индию. Армия Александра, изнуренная долгими походами, бунтует. Лишь тяжелое ранение заставляет полководца вернуться домой…
Для каждого человека он значил что-то своё. Одни видели в нем великого царя и воина, полного амбиций, мужества и свойственного юности высокомерия, ведущего свои войска на многократно превосходящие их числом персидские армии. Другие – сына, отчаянно пытающегося завоевать одобрение сурового, закалённого в битвах отца и перебороть печать материнского наследия. Для своих врагов он стал кошмаром во плоти, полководцем, не проигравшим ни одного сражения, жестоким поработителем, без устали ведущим верных солдат к самым границам мира. Для соратников – провидцем, чьи мечты и деяния пережили столетия, оставив неизгладимый отпечаток на лице земли, и чьё имя эхом прогремело сквозь вечность. Его звали Александр Великий.
Только 16-летнюю дочь Аттала эвали не Клеопатрой, а ЭВРИДИКОЙ
Ценю Ваше упорство, но не поленитесь набрать поиск в инете по словам… Читать дальше…
это фильм про личность, которая к Александру не имеет никакого отношения, кроме странных совпадений некоторых имен.
ВСе персонажи… Читать дальше…