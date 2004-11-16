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Александр Александр
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Alexander

Александр, 2004

2004 / США / Германия / Франция
6.9 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о жизненном пути легендарного правителя и полководца. Александр взошел на престол в 20 лет, после трагической смерти своего отца. Отважный юноша тут же начал завоевательные походы, вскоре ему покорились народы и земли Южной Месопотамии, Бактрии и Согдианы. Планы молодого военачальника поистине грандиозны – он собирается завоевать весь мир. На одном из праздничных торжеств Александр встречает княжну Роксану и решает жениться на красавице. Несмотря на волну недовольства со стороны друзей и подчиненных, после заключения брака он отправляется в Индию. Армия Александра, изнуренная долгими походами, бунтует. Лишь тяжелое ранение заставляет полководца вернуться домой…

  • Роль Олимпиады, матери главного героя, исполнила Анджелина Джоли. В реальности актриса всего на год старше Колина Фаррелла. 
  • Фильм о македонском полководце собирался снимать австралийский режиссер Баз Лурман. Главную роль он намеревался отдать Леонардо ДиКаприо. Но, узнав о том, что Оливер Стоун начал съемки, отказался от этой идеи.
  • На роль Гефестиона изначально рассматривалась кандидатура Брэда Питта, однако актер отказался от участия в съемках. 
  • Специально для роли царя Филиппа II актер Вэл Килмер поправился практически на 20 килограммов.

Для каждого человека он значил что-то своё. Одни видели в нем великого царя и воина, полного амбиций, мужества и свойственного юности высокомерия, ведущего свои войска на многократно превосходящие их числом персидские армии. Другие – сына, отчаянно пытающегося завоевать одобрение сурового, закалённого в битвах отца и перебороть печать материнского наследия. Для своих врагов он стал кошмаром во плоти, полководцем, не проигравшим ни одного сражения, жестоким поработителем, без устали ведущим верных солдат к самым границам мира. Для соратников – провидцем, чьи мечты и деяния пережили столетия, оставив неизгладимый отпечаток на лице земли, и чьё имя эхом прогремело сквозь вечность. Его звали Александр Великий.

6.9 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 24 ноября 2004
Премьера в мире 16 ноября 2004
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун
В ролях
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Джаред Лето
Джаред Лето
Все актеры и съемочная группа
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Фильм Оливера Стоуна «Александр» выгодно отличается от предыдущих исторических опусов Голливуда: здесь нет ни романтическо-пацифистского мирмидонского балета «Трои», ни народно-освободительных потуг «Короля Артура». Исторические реалии соблюдены достаточно точно, за исключением ряда деталей, как то: названия стран на греко-македонских картах даны в латино-английском варианте, вместо «эллинов» и «Эллады» звучат латинские (опять-таки) «греки» и «Греция» (хотя не было в Древней Греции таких слов),…
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Jhon14 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog

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Ценю Ваше упорство, но не поленитесь набрать поиск в инете по словам… Читать дальше…
Jhon14 2 апреля 2015, 12:51
Улица

это фильм про личность, которая к Александру не имеет никакого отношения, кроме странных совпадений некоторых имен.
ВСе персонажи… Читать дальше…
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