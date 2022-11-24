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Нюрнберг Нюрнберг
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Нюрнберг, 2022

2022 / Россия / Германия / Чехия / Великобритания
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О фильме

Спустя полгода после капитуляции фашистской Германии мир охвачен тревогой и надеждой - договорившись о создании ООН, страны-победители (СССР, США, Великобритания и Франция) решают, как поступить с нацистскими военными преступниками. Немецкий город Нюрнберг становится местом проведения уникального международного трибунала, за ходом которого следит весь мир.

Среди тех, кто приезжает работать на Процессе века — Игорь Волгин. Он молод, прошел войну, владеет несколькими иностранными языками и служит переводчиком в составе советской делегации. Однажды на улице Нюрнберга Волгин знакомится с русской девушкой Леной. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь — это единственное, что во все времена спасало человечество.

Год выпуска 2022
Премьера в России 24 ноября 2022
Премьера в мире 24 ноября 2022
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Николай Лебедев
Николай Лебедев
В ролях
Сергей Кемпо
Сергей Кемпо
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нюрнберг 1 постер
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Сергей Безруков обвиняет нацистов в преступлениях в первом трейлере военной драмы «Нюрнберг» «Мы делаем масштабную, многомерную киноленту о событиях, которые изменили человеческую историю», — говорит режиссер.
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16 декабря 2021 11:10
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