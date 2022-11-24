Нюрнберг, 2022

Спустя полгода после капитуляции фашистской Германии мир охвачен тревогой и надеждой - договорившись о создании ООН, страны-победители (СССР, США, Великобритания и Франция) решают, как поступить с нацистскими военными преступниками. Немецкий город Нюрнберг становится местом проведения уникального международного трибунала, за ходом которого следит весь мир.

Среди тех, кто приезжает работать на Процессе века — Игорь Волгин. Он молод, прошел войну, владеет несколькими иностранными языками и служит переводчиком в составе советской делегации. Однажды на улице Нюрнберга Волгин знакомится с русской девушкой Леной. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь — это единственное, что во все времена спасало человечество.