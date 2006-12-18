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Постер фильма Я обслуживал английского короля
Постер фильма Я обслуживал английского короля
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Я обслуживал английского короля

Я обслуживал английского короля

Obsluhoval jsem anglického krále 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История взлета и падения карьеры одного пражского официанта в первой половине двадцатого века. Амбициозный молодой человек из официанта в гостинице маленького чешского приграничного городка попадает в огромный отель в центре Праги, и даже удостаивается награды от императора Абиссинии. Но настоящий взлет карьеры официанта случается после захвата Чехословакии немецкими войсками.

Страна Чехия / Словакия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 11 января 2008
Премьера в мире 18 декабря 2006
Дата выхода
15 ноября 2007 Россия Интерсинема
15 ноября 2007 Беларусь
6 сентября 2007 Венгрия
18 июля 2008 Испания
15 ноября 2007 Казахстан
18 мая 2007 Польша
29 августа 2008 США
25 января 2007 Словакия
15 ноября 2007 Украина
11 января 2007 Чехия
MPAA R
Бюджет 84 450 000 CZK
Сборы в мире $7 354 478
Производство AQS, Barrandov Studios, Bioscop
Другие названия
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Режиссер
Иржи Мензель
Иржи Мензель
В ролях
Иван Барнев
Мартин Губа
Мариан Лабуда
Мариан Лабуда
Милан Ласица
Иржи Лабус
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
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