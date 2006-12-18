История взлета и падения карьеры одного пражского официанта в первой половине двадцатого века. Амбициозный молодой человек из официанта в гостинице маленького чешского приграничного городка попадает в огромный отель в центре Праги, и даже удостаивается награды от императора Абиссинии. Но настоящий взлет карьеры официанта случается после захвата Чехословакии немецкими войсками.
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