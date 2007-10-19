Середина октября 1941 года. Осажденный немцами Ленинград. Памятники и величественные купола соборов затянуты камуфляжной сеткой, разрушенные здания, брошенные трамваи. С неба практически безостановочно, днем и ночью, сыплются бомбы и снаряды, превращая уцелевшие дома в руины и сея смерть. Выживших, оставшихся без крова людей, душит голод. Гитлер убежден, что голод превратит ленинградцев в стадо диких зверей, рвущих друг у друга куски пищи. Суточная норма хлеба для рядовых граждан и детей снижена до 125 граммов. Снабжение города продовольствием практически прервано. Корка льда затянула Ладожское озеро, но до наступления ледостава ждать еще целый месяц. А значит, Ладога не будет работать, и город умрет. Единственная надежда на спасение — узкая промерзшая коса, по которой смогут двигаться машины с хлебом. Но о существовании косы знает только один человек — Василий Павлович Краузе, ученый-гидрограф, чьи следы затерялись где-то в Петергофе. Найти Краузе поручено старшему майору Госбезопасности Малинину. От результатов его действий зависит жизнь горожан. В их числе — юная милиционерша Нина Цветкова и неожиданно появившаяся в городе бойкая журналистка Кейт Дэвис, примадонна ленинградской оперетты актриса Анастасия Воздвиженская и молодая мать двух удивительных детей Соня Краско...