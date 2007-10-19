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Постер фильма Ленинград
Постер фильма Ленинград
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6.8 Рейтинг IMDb: 6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Ленинград

Ленинград

Leningrad 18+
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О фильме

Середина октября 1941 года. Осажденный немцами Ленинград. Памятники и величественные купола соборов затянуты камуфляжной сеткой, разрушенные здания, брошенные трамваи. С неба практически безостановочно, днем и ночью, сыплются бомбы и снаряды, превращая уцелевшие дома в руины и сея смерть. Выживших, оставшихся без крова людей, душит голод. Гитлер убежден, что голод превратит ленинградцев в стадо диких зверей, рвущих друг у друга куски пищи. Суточная норма хлеба для рядовых граждан и детей снижена до 125 граммов. Снабжение города продовольствием практически прервано. Корка льда затянула Ладожское озеро, но до наступления ледостава ждать еще целый месяц. А значит, Ладога не будет работать, и город умрет. Единственная надежда на спасение — узкая промерзшая коса, по которой смогут двигаться машины с хлебом. Но о существовании косы знает только один человек — Василий Павлович Краузе, ученый-гидрограф, чьи следы затерялись где-то в Петергофе. Найти Краузе поручено старшему майору Госбезопасности Малинину. От результатов его действий зависит жизнь горожан. В их числе — юная милиционерша Нина Цветкова и неожиданно появившаяся в городе бойкая журналистка Кейт Дэвис, примадонна ленинградской оперетты актриса Анастасия Воздвиженская и молодая мать двух удивительных детей Соня Краско...

Страна Россия / Великобритания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 23 апреля 2021
Премьера в мире 19 октября 2007
Дата выхода
21 января 2010 Россия 12+
15 февраля 2010 Великобритания
12 января 2010 Греция
21 января 2010 Казахстан
1 января 2009 Канада
1 января 2009 США
21 января 2010 Украина
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Производство Первый канал, Ленинград продакшн, Non-Stop Productions
Другие названия
Leningrad, Attack on Leningrad, Leningrado, Ленинград, 872 meres sto Leningrad, Attacco a Leningrado, Attaque sur Léningrad, Belägringen av Leningrad, Hamle Be Leningrad, Leningrad - Die Blockade, Leningrad Kuşatması, Tấn Công Leningrad
Режиссер
Александр Буравский
В ролях
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6 IMDb
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