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Киноафиша Фильмы Они были первыми

Они были первыми

Oni byli pervymi 18+
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О фильме

1918 год. Тревожно в Петрограде. Все теснее сжимается вокруг революционного города вражеское кольцо. Уходят на фронт рабочие полки. Борьба с врагами Советской власти идёт не только на подступах к городу, но и в тылу. В это суровое и трудное для революции время по воле партии большевиков на рабочих окраинах создаются комсомольские организации. Первыми в комсомол вступают молодые рабочие — Степан Барабаш, Саня Чижик, Глаша, Кузьма. После некоторых колебаний и раздумий комсомольцами становятся крестьянский паренёк Фёдор, приехавший из глухой деревни на заработки в Питер, и гимназист Женя Горовский. В дни напряжённых боёв молодые патриоты вместе с отрядами рабочей гвардии отправляются на защиту Петрограда…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 15 мая 1956
Дата выхода
15 мая 1956 Россия 6+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Oni byli pervymi, Ök voltak az elsők, Oni byli pierwsi, They Were the First, Они были первыми
Режиссер
Юрий Егоров
В ролях
Георгий Юматов
Георгий Юматов
Лилия Алешникова
Марк Бернес
Марк Бернес
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Александр Толстых
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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