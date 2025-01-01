1918 год. Тревожно в Петрограде. Все теснее сжимается вокруг революционного города вражеское кольцо. Уходят на фронт рабочие полки. Борьба с врагами Советской власти идёт не только на подступах к городу, но и в тылу. В это суровое и трудное для революции время по воле партии большевиков на рабочих окраинах создаются комсомольские организации. Первыми в комсомол вступают молодые рабочие — Степан Барабаш, Саня Чижик, Глаша, Кузьма. После некоторых колебаний и раздумий комсомольцами становятся крестьянский паренёк Фёдор, приехавший из глухой деревни на заработки в Питер, и гимназист Женя Горовский. В дни напряжённых боёв молодые патриоты вместе с отрядами рабочей гвардии отправляются на защиту Петрограда…

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