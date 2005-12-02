Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прорыв
Киноафиша Фильмы Прорыв

Прорыв, 2005

2005 / Россия
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм основан на реальном подвиге бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ.

Чечня, 2000 год. Антитеррористическая операция в самом разгаре. Армейская разведка прочесывает квадрат за квадратом, пытаясь обнаружить скрывающиеся в горах банды. Одна из разведгрупп, напоровшись в Аргунском ущелье на небольшой отряд боевиков, вступает в бой. Но вскоре становится ясно ? ситуация намного серьезней. К выходу из ущелья приближается хорошо вооруженная двухтысячная бандитская группировка. Под началом полевого командира Мурада собрались террористы всех мастей и национальностей. Есть даже бывшие русские офицеры. Цель операции ? прорваться через позиции федеральных войск на территорию Дагестана и, захватив как можно больше заложников из числа мирного населения, начать диктовать свои условия. Для прорыва выбран наименее защищенный участок.

Получив тревожные сведения от разведки, командование объединенной группы войск на Северном Кавказе в срочном порядке разрабатывает план нейтрализации угрозы. Выясняется, что встретить огромный отряд Мурада, уже вплотную подошедший к границе с Дагестаном, успеет лишь одна единственная десантная рота капитана Карцева. Перед сотней молодых парней стоит практически невыполнимая задача – остановить на рубеже двадцатикратно превосходящие силы врага. Подкрепление выдвигается им на помощь...

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 2 декабря 2005
Премьера в мире 2 декабря 2005
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Виталий Лукин
В ролях
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Александр Песков
Александр Песков
Александр Клюквин
Александр Клюквин
Анатолий Котенев
Марина Могилевская
Марина Могилевская
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про Чечню Фильмы про Чечню
Боевики про Чечню Боевики про Чечню
Постер фильма Прорыв 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В российском кино мало фильмов об Афганистане и еще меньше о Чечне. Для тех немногих, кто брался пока за чеченскую тему (от афганской она практически ничем не отличается), сама эта тема – великолепная лакмусовая бумажка, выявляющая не столько даже тип режиссуры, сколько сам духовный склад создателей. Для Алексея Балабанова в «Войне» кровавые Марсовы забавы прежде всего дело настоящего мужчины. Сильный мужик без страха, упрека и рефлексии, питаемый отеческой «кровью и почвой», – вот герой нашего…
Читать
dushka 2 апреля 2015, 12:51


почитал я Вас уважаемая Елена и диву дался! неужели Вы верите в то, что какая-либо кинокартина способна преобразить, либо же низвергнуть в пучину… Читать дальше…
extra 2 апреля 2015, 12:51
думала интересный как 9 рота хотя бы,

даже и рядом с ротой как оказалось не стоит.

даже не зацепил ничем.
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши