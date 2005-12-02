Прорыв, 2005

Фильм основан на реальном подвиге бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ.

Чечня, 2000 год. Антитеррористическая операция в самом разгаре. Армейская разведка прочесывает квадрат за квадратом, пытаясь обнаружить скрывающиеся в горах банды. Одна из разведгрупп, напоровшись в Аргунском ущелье на небольшой отряд боевиков, вступает в бой. Но вскоре становится ясно ? ситуация намного серьезней. К выходу из ущелья приближается хорошо вооруженная двухтысячная бандитская группировка. Под началом полевого командира Мурада собрались террористы всех мастей и национальностей. Есть даже бывшие русские офицеры. Цель операции ? прорваться через позиции федеральных войск на территорию Дагестана и, захватив как можно больше заложников из числа мирного населения, начать диктовать свои условия. Для прорыва выбран наименее защищенный участок.

Получив тревожные сведения от разведки, командование объединенной группы войск на Северном Кавказе в срочном порядке разрабатывает план нейтрализации угрозы. Выясняется, что встретить огромный отряд Мурада, уже вплотную подошедший к границе с Дагестаном, успеет лишь одна единственная десантная рота капитана Карцева. Перед сотней молодых парней стоит практически невыполнимая задача – остановить на рубеже двадцатикратно превосходящие силы врага. Подкрепление выдвигается им на помощь...