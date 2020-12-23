Mallory Ты вообще хоть что-нибудь можешь?

Corporal Miller Не знаю. Взрывчатку всегда можно подорвать. Вопрос только в том, чтобы не оказаться рядом, когда это случится. Но разве ты не забываешь о главном? О даме. По-моему, у нас три варианта. Первый — оставить её здесь, но нет никакой гарантии, что её не найдут, а в её случае не понадобится даже полиграф. Второй — взять с собой, но тогда всё станет только хуже. И третий... ну, это уже выбор Андреа, помнишь?

Mallory Ты правда хочешь получить свою долю, да?

Corporal Miller Да, хочу. Видишь ли, я никак не мог заснуть.

Mallory Ну, если тебе так не терпится её убить, так и делай!

Corporal Miller Я не рвусь её убивать, я не хочу убивать никого. Понимаешь, я не прирождённый солдат. Меня загнали в угол. Иногда я могу показаться ехидным, но если бы я не шутил как мог, я бы с ума сошёл. Нет, я предпочитаю оставлять убийства таким, как ты — офицеру и джентльмену, лидеру людей.

Mallory Если ты думаешь, что я этого хотел, хоть чего-то из этого — ты не в своём уме, я был в таком же положении, как и ты, как и каждый, кто надел форму!

Corporal Miller КОНЕЧНО, ты этого хотел, ты же офицер, да? Я никогда не позволял, чтобы сделали меня офицером! Я не хочу этой ответственности!

Mallory Так вот ты всё это время ездишь за счёт других! Кто-то должен взять на себя ответственность, если дело должно быть сделано! Ты думаешь, это просто?