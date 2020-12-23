Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пушки острова Наварон
Постер фильма Пушки острова Наварон
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Пушки острова Наварон

Пушки острова Наварон

The Guns of Navarone 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Греция. Эгейское море. 1943 год. Германия собирается совершить блицкриг на остров Керос. Две тысячи британских солдат оказались вловушке на этом крохотном островке. Им, измотанным и беспомощным, оставалось жить всего неделю. Эвакуация британских солдат была невозможна, ибо подходы к острову блокировали две немецких пушки с радарным наведением, расположенные на соседнем острове Наварон. Пушки настолько точные и дальнобойные, что любая попытка союзников провести спасательную операцию была обречена. Разведка союзников узнает о готовившемся блице всего за неделю до назначенной даты. Срочно была сформирована группа коммандос во главе с капитаном Киффом Мэллори, которая взялась за уничтожение немецкой батареи на острове. События следующих шести дней стали легендой острова Наварон…
Страна США / Великобритания
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 1961
Премьера онлайн 23 декабря 2020
Премьера в мире 27 апреля 1961
Дата выхода
27 октября 1961 Австралия
1 сентября 1961 Австрия
4 октября 1961 Аргентина
16 марта 1962 Бельгия
7 сентября 1961 Бразилия
27 апреля 1961 Великобритания
20 сентября 1961 Германия
23 декабря 1961 Греция
22 декабря 1961 Дания
28 апреля 1961 Ирландия
2 июля 1971 Испания
16 мая 1963 Мексика
6 октября 1961 Нидерланды
19 октября 1961 Норвегия
8 марта 1962 Португалия
22 июня 1961 США
7 марта 1964 Словения
14 марта 1971 Турция
29 ноября 1974 Финляндия
2 августа 1967 Франция
23 октября 1961 Швеция
3 мая 1962 ЮАР
20 июля 1974 Южная Корея 12
15 августа 1961 Япония
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $20 616
Производство Columbia Pictures, Highroad Productions
Другие названия
The Guns of Navarone, Los cañones de Navarone, Die Kanonen von Navarone, Carl Foreman's Production The Guns of Navarone, Kanonerna på Navarone, Les canons de Navarone, Os Canhões de Navarone, Topovi sa Navarona, Пушки острова Наварон, De kanonnen van Navarone, Delá z Navarone, Děla z Navarone, Działa Navarony, Els canons de Navarone, I cannoni di Navarone, Kanonene på Navarone, Navaron'un Topları, Navarone ágyúi, Navaronen tykit, Navarones kanoner, Navaronska topova, Navaronski topovi, Ta kanonia tou Navarone, Toopha-ye Navaron, Topovi s Navaronea, Tunurile din Navarone, Τα κανόνια του Ναβαρόνε, Гармати острова Наварон, Оръдията на Навароне, Топови са Наварона/Topovi sa Navarona, Топовите од Навароне, ナバロンの要塞, 六壯士
Режиссер
Дж. Ли Томпсон
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Дэвид Нивен
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Стенли Бейкер
Энтони Куэйл
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Пушки острова Наварон
Зулусы 7.7
Зулусы (1964)
Орел приземлился 6.9
Орел приземлился (1976)
Сеть 2.0 4.6
Сеть 2.0 (2006)
Кодовое имя "Изумруд" 5.9
Кодовое имя "Изумруд" (1985)
Отряд 10 из Наварона 6.4
Отряд 10 из Наварона (1978)
Мост слишком далеко 7.6
Мост слишком далеко (1977)
Герои Келли 7.6
Герои Келли (1970)
Паттон 7.9
Паттон (1970)
Битва за Англию 7.0
Битва за Англию (1969)
Итальянская работа 7.3
Итальянская работа (1969)
Там, где гнездятся орлы 8.0
Там, где гнездятся орлы (1968)
Ночь генералов 7.2
Ночь генералов (1967)

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Mallory Ты вообще хоть что-нибудь можешь?
Corporal Miller Не знаю. Взрывчатку всегда можно подорвать. Вопрос только в том, чтобы не оказаться рядом, когда это случится. Но разве ты не забываешь о главном? О даме. По-моему, у нас три варианта. Первый — оставить её здесь, но нет никакой гарантии, что её не найдут, а в её случае не понадобится даже полиграф. Второй — взять с собой, но тогда всё станет только хуже. И третий... ну, это уже выбор Андреа, помнишь?
Mallory Ты правда хочешь получить свою долю, да?
Corporal Miller Да, хочу. Видишь ли, я никак не мог заснуть.
Mallory Ну, если тебе так не терпится её убить, так и делай!
Corporal Miller Я не рвусь её убивать, я не хочу убивать никого. Понимаешь, я не прирождённый солдат. Меня загнали в угол. Иногда я могу показаться ехидным, но если бы я не шутил как мог, я бы с ума сошёл. Нет, я предпочитаю оставлять убийства таким, как ты — офицеру и джентльмену, лидеру людей.
Mallory Если ты думаешь, что я этого хотел, хоть чего-то из этого — ты не в своём уме, я был в таком же положении, как и ты, как и каждый, кто надел форму!
Corporal Miller КОНЕЧНО, ты этого хотел, ты же офицер, да? Я никогда не позволял, чтобы сделали меня офицером! Я не хочу этой ответственности!
Mallory Так вот ты всё это время ездишь за счёт других! Кто-то должен взять на себя ответственность, если дело должно быть сделано! Ты думаешь, это просто?
Corporal Miller [кричит] Не знаю! Я уже и сам не уверен, кто здесь на самом деле отвечает за всё.
Слушать
саундтрек фильма Пушки острова Наварон
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше