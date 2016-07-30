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Лоуренс Аравийский Лоуренс Аравийский
Киноафиша Фильмы Лоуренс Аравийский
Lawrrence Of Arabia

Лоуренс Аравийский, 1962

1962 / Великобритания
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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О фильме
Фильм рассказывает о легендарном герое Первой мировой войны — английском разведчике Т. Э. Лоуренсе, действовавшем среди арабских племен и возглавившем их в походе против турок.
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 3 часа 36 минут
Год выпуска 1962
Премьера онлайн 30 июля 2016
Премьера в мире 10 декабря 1962
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид Лин
В ролях
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Джек Хоукинс
Омар Шариф
Омар Шариф
Питер О'Тул
Питер О'Тул
Алек Гиннесс
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Лоуренс Аравийский
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