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Лоуренс Аравийский
Lawrrence Of Arabia
Лоуренс Аравийский, 1962
1962 / Великобритания
Трейлер
8.5
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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драма
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О фильме
Фильм рассказывает о легендарном герое Первой мировой войны — английском разведчике Т. Э. Лоуренсе, действовавшем среди арабских племен и возглавившем их в походе против турок.
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8.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность
3 часа 36 минут
Год выпуска
1962
Премьера онлайн
30 июля 2016
Премьера в мире
10 декабря 1962
Возраст
12+
Режиссер
Дэвид Лин
В ролях
Энтони Куинн
Джек Хоукинс
Омар Шариф
Питер О'Тул
Алек Гиннесс
Все актеры и съемочная группа
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