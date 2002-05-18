Тропой войны, 2002

После смерти Дж. Ф. Кеннеди место главы США занял вице-президент Линдон Джонсон. Он одержал сокрушительную победу над кандидатами других партий и стал самым поддерживаемым президентом за всю историю Америки.



Его предвыборная программа, направленная на улучшение социальных благ, культуры, искусства и науки, была примером идеального пути развития для мирной страны. Однако уже спустя четыре дня после церемонии инаугурации президенту Джонсону пришлось пересмотреть свои взгляды на политику страны.



Резко обострилась ситуация во Вьетнаме, где американская армия, скрывая этот факт от общественности, уже долгое время держала свой контингент, защищая собственные интересы в Азии. Поддавшись на уговоры министров Джонсон решает продолжать военную кампанию, надеясь решить проблему одним мощным ударом.