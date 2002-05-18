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Path to War

Тропой войны, 2002

2002 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

После убийства президента Джона Кеннеди место главы США занимает Линдон Джонсон. Благодаря предвыборной кампании с упором на мирное развитие он получает огромную поддержку народа, однако уже после церемонии инаугурации новому президенту приходится пересмотреть свои планы. Ситуация во Вьетнаме резко обостряется. Война осуждается большинством американцев, но Джонсон надеется решить проблему одним мощным ударом...

  • Последний фильм исполнительного продюсера и режиссера Джона Франкенхаймера.
  • Джон Франкенхаймер был близким другом Роберта Кеннеди (он даже отвез Кеннеди в отель «Амбассадор» в ночь его убийства). Политик был политическим соперником Линдона Джонсона, и Франкенхаймер признал, что его мнение о Джонсоне было негативным в то время, но постепенно оно изменилось в лучшую сторону и стало мотивацией для создания этого фильма.
  • Роль специального помощника президента Джека Валенти сыграл сын реального Джека Валенти, Джон Валенти. 
  • В фильме показано, как Кларк Клиффорд становится министром обороны незадолго до Тетского наступления. В реальности Клиффорд занял эту должность через несколько недель после наступления.
  • Восьмой фильм Джона Франкенхаймера, музыку к которому написал Гэри Чан.

После смерти Дж. Ф. Кеннеди место главы США занял вице-президент Линдон Джонсон. Он одержал сокрушительную победу над кандидатами других партий и стал самым поддерживаемым президентом за всю историю Америки.

Его предвыборная программа, направленная на улучшение социальных благ, культуры, искусства и науки, была примером идеального пути развития для мирной страны. Однако уже спустя четыре дня после церемонии инаугурации президенту Джонсону пришлось пересмотреть свои взгляды на политику страны.

Резко обострилась ситуация во Вьетнаме, где американская армия, скрывая этот факт от общественности, уже долгое время держала свой контингент, защищая собственные интересы в Азии. Поддавшись на уговоры министров Джонсон решает продолжать военную кампанию, надеясь решить проблему одним мощным ударом.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 18 мая 2002
Возраст 16+
Режиссер
Джон Франкенхаймер
В ролях
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Брюс МакГилл
Брюс МакГилл
Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн
Все актеры и съемочная группа
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Тропой войны

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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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