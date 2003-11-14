Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хозяин морей: На краю Земли Хозяин морей: На краю Земли
Киноафиша Фильмы Хозяин морей: На краю Земли
Master and Commander: The Far Side of the World

Хозяин морей: На краю Земли, 2003

2003 / США
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Времена Наполеоновских войн. Корабль Ее Величества “Внезапный”, капитаном которого является отважный и решительный Джек Обри, в открытом море сталкивается с французским флагманом “Ахерон”. Судно противника оказывается оснащено по последнему слову техники, что делает его практически неуязвимым для англичан. Вот и “Внезапный” значительно пострадал во время сражения с “Ахероном”. Несмотря на это, Джек Обри понимает - завладеть вражеским кораблем значит получить преимущество в войне с французами. Вместе со своей командой он следует за “Ахероном” по пятам, чтобы рано или поздно вступить с ним в бой…

  • Специально для съемок Рассел Кроу (Джек Обри) научился играть на скрипке. В интервью актер признавался, что это была самая сложная подготовка в роли. 
  • Изначально планировалось, что фильм станет первой частью большой франшизы. Однако из-за низких кассовых сборов проект было решено закрыть - не помогли даже многочисленные награды, в том числе “Оскар”, и одобрение критиков. 
  • В основу фильма легли две книги из цикла романов Стивена Метьюрина - “Командир и штурман” (1970) и “На краю земли” (1984).
  • Перед началом съемок актеры на протяжении двух недель обучались корабельному делу и владению оружием.

Действие фильма разворачивается во время наполеоновских войн. Военный парусник Ее Величества «Сюрприз», бороздящий просторы Атлантики, был неожиданно атакован огромным неизвестным кораблем, появившимся из тумана. Благодаря смелости и находчивости команды «Сюрпризу» удается уйти от смерти. Несмотря на тяжелые повреждения и потери, капитан Джек Обри по прозвищу Счастливчик принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню, которая уведет его на край света. На кону репутация Джека, его жизнь и жизнь его команды…

7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 27 ноября 2003
Премьера в мире 14 ноября 2003
Возраст 12+
Режиссер
Питер Уир
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Пол Беттани
Пол Беттани
Эдвард Вудалл
Крис Ларкин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
И грянул шторм
И грянул шторм (2016)
7.851852
Фильм находится в подборках
Фильмы про жестокость Фильмы про жестокость
Фильмы про врачей Фильмы про врачей
Фильмы без женщин Фильмы без женщин
Постер фильма Хозяин морей: На краю Земли 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Хозяин морей: На краю Земли смотреть онлайн

Хозяин морей: На краю Земли
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

И грянул шторм
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Этот морской бой покруче будет недавнего продукта с РиАнной-пулеметчицей.
Кроу, конечно, тут бог, но Пол Беттани мне понравился ничуть не меньше.… Читать дальше…
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Хозяин морей: На краю Земли
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
16 увлекательных фильмов, действие которых происходит в море Киноафиша расскажет вам о лучших фильмах самых разных жанров – от приключенческого кино до серьезных драм и леденящих душу хорроров – действие которых разворачивается в море.  
Написать
19 мая 2022 13:50
В разработку запущен приквел «Хозяина морей: На краю Земли» Оригинальный фильм вышел почти 20 лет назад.
Написать
7 июня 2021 14:12
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши