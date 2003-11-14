Хозяин морей: На краю Земли, 2003

Времена Наполеоновских войн. Корабль Ее Величества “Внезапный”, капитаном которого является отважный и решительный Джек Обри, в открытом море сталкивается с французским флагманом “Ахерон”. Судно противника оказывается оснащено по последнему слову техники, что делает его практически неуязвимым для англичан. Вот и “Внезапный” значительно пострадал во время сражения с “Ахероном”. Несмотря на это, Джек Обри понимает - завладеть вражеским кораблем значит получить преимущество в войне с французами. Вместе со своей командой он следует за “Ахероном” по пятам, чтобы рано или поздно вступить с ним в бой…
Действие фильма разворачивается во время наполеоновских войн. Военный парусник Ее Величества «Сюрприз», бороздящий просторы Атлантики, был неожиданно атакован огромным неизвестным кораблем, появившимся из тумана. Благодаря смелости и находчивости команды «Сюрпризу» удается уйти от смерти. Несмотря на тяжелые повреждения и потери, капитан Джек Обри по прозвищу Счастливчик принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню, которая уведет его на край света. На кону репутация Джека, его жизнь и жизнь его команды…
Кроу, конечно, тут бог, но Пол Беттани мне понравился ничуть не меньше.… Читать дальше…