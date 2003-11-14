Хозяин морей: На краю Земли, 2003

Времена Наполеоновских войн. Корабль Ее Величества “Внезапный”, капитаном которого является отважный и решительный Джек Обри, в открытом море сталкивается с французским флагманом “Ахерон”. Судно противника оказывается оснащено по последнему слову техники, что делает его практически неуязвимым для англичан. Вот и “Внезапный” значительно пострадал во время сражения с “Ахероном”. Несмотря на это, Джек Обри понимает - завладеть вражеским кораблем значит получить преимущество в войне с французами. Вместе со своей командой он следует за “Ахероном” по пятам, чтобы рано или поздно вступить с ним в бой…