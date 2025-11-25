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Артековский закал
Артековский закал
, 2019
Россия / документальный, исторический, военный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
О фильме
Фильм об эвакуации Артека после начала Великой Отечественной войны
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Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
53 минуты
Год выпуска
2019
Рейтинг фильма
0.0
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0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 25 ноября 2025
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