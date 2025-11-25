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Постер фильма Артековский закал
Киноафиша Фильмы Артековский закал

Артековский закал

, 2019
Россия / документальный, исторический, военный / 18+
Постер фильма Артековский закал

О фильме

Фильм об эвакуации Артека после начала Великой Отечественной войны

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2019

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 ноября 2025

Отзывы о фильме

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