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Пятеро одной крови Пятеро одной крови
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Da 5 Bloods

Пятеро одной крови, 2020

2020 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Ветераны войны во Вьетнаме возвращаются в далёкие джунгли, чтобы вновь обрести себя. Оказавшись в знакомой среде, где много лет назад им грозила постоянная опасность, они надеются спасти своего сбившегося с пути товарища.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 12 июня 2020
Премьера в мире 12 июня 2020
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Спайк Ли
Спайк Ли
В ролях
Джонатан Мэйджерс
Джонатан Мэйджерс
Норм Льюис
Исайя Уитлок мл.
Исайя Уитлок мл.
Мелани Тьерри
Мелани Тьерри
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пятеро одной крови 2 постера
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Четверо друзей, ставших кровными братьями на Вьетнамской войне, возвращаются в тропические леса уже в статусе туристов. Теперь это страна победившего Макдональдса, дешевых развлечений и нищеты. Правда, стоит покинуть город, как перед глазами окажутся знакомые джунгли, полные опасностей, и палящее солнце. На прогулки и веселье почти нет времени. Ветераны приехали выполнить обещание: найти тело погибшего командира, который не только научил их выживать на безжалостной войне, но и сплотил вокруг…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Спайк Ли заключил многолетний контракт с Netflix Режиссер «Пятеро одной крови» теперь будет активно производить контент для стриминга.
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20 декабря 2021 17:01
День Победы на Netflix: 6 фильмов про войну, которые нельзя пропустить Эти талантливые работы ни в чём не уступают ветеранам военного жанра.
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6 мая 2021 19:09
Спайку Ли было бы интересно поработать с Marvel Studios В то же время комиксы DC режиссер считает «банальными».
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15 февраля 2021 15:51
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