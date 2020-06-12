Пятеро одной крови, 2020

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Четверо друзей, ставших кровными братьями на Вьетнамской войне, возвращаются в тропические леса уже в статусе туристов. Теперь это страна победившего Макдональдса, дешевых развлечений и нищеты. Правда, стоит покинуть город, как перед глазами окажутся знакомые джунгли, полные опасностей, и палящее солнце. На прогулки и веселье почти нет времени. Ветераны приехали выполнить обещание: найти тело погибшего командира, который не только научил их выживать на безжалостной войне, но и сплотил вокруг…