

Постер фильма Hitler
1 постер
Киноафиша Фильмы Hitler

Hitler

Hitler 18+
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 27 сентября 2024
Дата выхода
9 октября 2024 Великобритания 15
27 сентября 2024 Индия
27 сентября 2024 ОАЭ TBC
Сборы в мире $2 241
Производство Shanti Telefilms, Chendur Film International
Другие названия
Hitler
Режиссер
Dhana Sekaran
В ролях
Гаутам Менон
Виджай Антони
Aadukalam Naren
Redin Kingsley
Вивек Прасанна
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
5.2 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
