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The Great War

Первая мировая, 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

Ноябрь 1918 года, Первая мировая война вот-вот завершится, но ее участники продолжают ожесточенные сражения за каждый сантиметр, чтобы иметь более выгодную стартовую позицию на момент мирных переговоров. Группа цветных солдат из Африки, совершив подвиг и заняв стратегически важную точку, оказываются в окружении глубоко в тылу врага. Теперь им остается только бороться за выживание и считать часы до заключения мира. Одному из солдат, рядовому Джону Кейну, удается сбежать. Но вместо того, чтобы спокойно ожидать окончания войны, генерал Першинг обязывает его вместе с капитаном Риверсом и его людьми вступить в новое сражение, чтобы освободить остальных. Теперь Кейну приходится сражаться не только с немецкой армией, но и с собственными товарищами, которые совсем не в восторге от того, что им приходится рисковать жизнью ради чернокожих.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Люк
В ролях
Рон Перлман
Рон Перлман
Билли Зейн
Билли Зейн
Аарон Курто
Бейтс Уайлдер
Хирам А. Мюррэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Первая мировая 2 постера
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Первая мировая
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