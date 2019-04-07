Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Первая мировая
4.0
Киноафиша Фильмы Первая мировая
4.0

Первая мировая

, 2019
The Great War
США / драма, военный / 18+
Постер фильма Первая мировая
4.0

О фильме

Ноябрь 1918 года, Первая мировая война вот-вот завершится, но ее участники продолжают ожесточенные сражения за каждый сантиметр, чтобы иметь более выгодную стартовую позицию на момент мирных переговоров. Группа цветных солдат из Африки, совершив подвиг и заняв стратегически важную точку, оказываются в окружении глубоко в тылу врага. Теперь им остается только бороться за выживание и считать часы до заключения мира. Одному из солдат, рядовому Джону Кейну, удается сбежать. Но вместо того, чтобы спокойно ожидать окончания войны, генерал Першинг обязывает его вместе с капитаном Риверсом и его людьми вступить в новое сражение, чтобы освободить остальных. Теперь Кейну приходится сражаться не только с немецкой армией, но и с собственными товарищами, которые совсем не в восторге от того, что им приходится рисковать жизнью ради чернокожих.

В ролях

Рон Перлман
Рон Перлман
Gen. Pershing
Билли Зейн
Билли Зейн
Col. Jack Morrison
Аарон Курто
Sgt. Allistor Richardson
Бейтс Уайлдер
Capt. William Rivers
Хирам А. Мюррэй
Pvt. John Cain
Эдгар Дамэйтиан
Pvt. Cardinni
Judah McFadden
Pvt. Pinchelli
Andrew Stecker
Cpl. Anson Kirby
Casey Sill
Pvt. Quinn
Cody Fleury
Pvt. O'Malley
Режиссер Стивен Люк
Сценарист Стивен Люк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 24 января 2020
Премьера в мире 7 апреля 2019
MPAA R
Производство Schuetzle Company Productions
Другие названия
The Great War, Büyük Harp, La gran guerra, Over There, Suur sõda, Первая мировая, グレート・ウォー

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Обновлено 31 января 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше