Первая мировая, 2019

Ноябрь 1918 года, Первая мировая война вот-вот завершится, но ее участники продолжают ожесточенные сражения за каждый сантиметр, чтобы иметь более выгодную стартовую позицию на момент мирных переговоров. Группа цветных солдат из Африки, совершив подвиг и заняв стратегически важную точку, оказываются в окружении глубоко в тылу врага. Теперь им остается только бороться за выживание и считать часы до заключения мира. Одному из солдат, рядовому Джону Кейну, удается сбежать. Но вместо того, чтобы спокойно ожидать окончания войны, генерал Першинг обязывает его вместе с капитаном Риверсом и его людьми вступить в новое сражение, чтобы освободить остальных. Теперь Кейну приходится сражаться не только с немецкой армией, но и с собственными товарищами, которые совсем не в восторге от того, что им приходится рисковать жизнью ради чернокожих.