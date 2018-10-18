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Донбасс. Окраина Донбасс. Окраина
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Donbass. Borderland

Донбасс. Окраина, 2019

2019 / Россия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Взгляд режиссера Рената Давлетьярова на войну на Донбассе. Основано на реальных событиях.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм, основанный на реальных событиях, снял Президент Гильдии продюсеров России, сценарист, актер и режиссер Ренат Давлетьяров. В фильме снялись Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, а также супруга режиссера, певица и актриса Женя Малахова.

Сюжет вернет зрителя в 2014 год, где солдат из украинской армии попадает в казалось бы необитаемый поселок на окраине Донбасса, однако позже узнает, что в нем живут люди. И все эти люди отчаянно хотят, чтобы закончилась война и наступил долгожданный мир. Молодому солдату придется столкнуться не только с ужасами войны, голодом и отчаянием, но и с человеческой добротой, искренностью и желанием жить.

- Мировая премьера фильма состоялась на 13-м Международном кинофестивале в Риме.

- Все происходящее в фильме «Донбасс. Окраина» основано на реальных событиях. Сценарист фильма с начала конфликта находился в Донбассе, где собрал несколько историй, вошедших в окончательный сценарий.

- Фильм посвящен Станиславу Говорухину, сказал режиссер.

Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрение. Но всех их объединяет одно – они мечтают, чтобы эта война закончилась как можно скорее.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 июня 2019
Премьера в мире 18 октября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ренат Давлетьяров
Ренат Давлетьяров
В ролях
Гела Месхи
Гела Месхи
Евгений Михеев
Евгений Михеев
Сергей Холмогоров
Сергей Холмогоров
Ульяна Похлебаева
Ульяна Похлебаева
Анна Пескова
Анна Пескова
Все актеры и съемочная группа
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Донбасс. Окраина смотреть онлайн

Донбасс. Окраина
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Водитель грузовика Андрей Соколов (Евгений Михеев) со своим боевым товарищем приезжает на Донбасс с гуманитарной помощью, везут подушки, набитые птичьим пухом. Начинается артобстрел. Отошедший по нужде Андрей замирает в ужасе, его товарищ вместе с грузовиком и подушками подлетает на воздух в эпицентре взрыва. Соколов получает контузию и знакомится с солдатом по другую сторону баррикад, Анатолием (Гела Месхи). Окраина Донецка откроет солдату Соколову глаза не только на войну, но и на на самого…
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Алексей Штепа 15 июня 2019, 13:17
Вот такие фильмы российского производства мне лично очень нравятся. Давлетьяров не подвел
Лиза Иванова 17 июня 2019, 08:43
Говнище полное. Ушла на середине. Пропагандистская чушь.
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14 голосов
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