Донбасс. Окраина, 2019

Фильм, основанный на реальных событиях, снял Президент Гильдии продюсеров России, сценарист, актер и режиссер Ренат Давлетьяров. В фильме снялись Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, а также супруга режиссера, певица и актриса Женя Малахова.

Сюжет вернет зрителя в 2014 год, где солдат из украинской армии попадает в казалось бы необитаемый поселок на окраине Донбасса, однако позже узнает, что в нем живут люди. И все эти люди отчаянно хотят, чтобы закончилась война и наступил долгожданный мир. Молодому солдату придется столкнуться не только с ужасами войны, голодом и отчаянием, но и с человеческой добротой, искренностью и желанием жить.