Донбасс. Окраина, 2019

Фильм, основанный на реальных событиях, снял Президент Гильдии продюсеров России, сценарист, актер и режиссер Ренат Давлетьяров. В фильме снялись Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, а также супруга режиссера, певица и актриса Женя Малахова.
Сюжет вернет зрителя в 2014 год, где солдат из украинской армии попадает в казалось бы необитаемый поселок на окраине Донбасса, однако позже узнает, что в нем живут люди. И все эти люди отчаянно хотят, чтобы закончилась война и наступил долгожданный мир. Молодому солдату придется столкнуться не только с ужасами войны, голодом и отчаянием, но и с человеческой добротой, искренностью и желанием жить.
- Мировая премьера фильма состоялась на 13-м Международном кинофестивале в Риме.
- Все происходящее в фильме «Донбасс. Окраина» основано на реальных событиях. Сценарист фильма с начала конфликта находился в Донбассе, где собрал несколько историй, вошедших в окончательный сценарий.
- Фильм посвящен Станиславу Говорухину, сказал режиссер.
Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрение. Но всех их объединяет одно – они мечтают, чтобы эта война закончилась как можно скорее.