Сестренка, 2019

Фильм «Сестренка» снял актер Александр Галибин, известный по ролям в ряде российских сериалов, в том числе по роли Мастера в «Мастере и Маргарите». В своей новой картине он снял Арслана Крымчурина, Марту Тимофееву, Юсуфа Рахметова и многих других начинающих актеров.
Сюжет переносит зрителя в военную обстановку. Главный герой по имени Ямиль очень ждет, когда война закончится, а его отец вернется домой. Однажды в доме появляется тихая девочка Оксана, которую привозит мама Ямиля. Отец мальчика наказал ему заботиться об Оксане, как о своей родной сестре.
- Фильм снят по повести народного поэта Башкортостана МустаяКарима «Радость нашего дома».
- Премьера фильма приурочена к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
Сколько себя помнит Ямиль, война была всегда. Но Ямиль очень ждёт, когда она кончится — ведь тогда вернётся Отец, которого Ямиль знает только по фотографиям и письмам.
Однажды Мама уезжает в далёкий город и привозит с собой молчаливую девочку Оксану и передает наказ Отца заботиться о ней, как о родной сестрёнке…