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Сестренка Сестренка
Киноафиша Фильмы Сестренка

Сестренка, 2019

2019 / Россия
7.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Сестренка» снял актер Александр Галибин, известный по ролям в ряде российских сериалов, в том числе по роли Мастера в «Мастере и Маргарите». В своей новой картине он снял Арслана Крымчурина, Марту Тимофееву, Юсуфа Рахметова и многих других начинающих актеров.

Сюжет переносит зрителя в военную обстановку. Главный герой по имени Ямиль очень ждет, когда война закончится, а его отец вернется домой. Однажды в доме появляется тихая девочка Оксана, которую привозит мама Ямиля. Отец мальчика наказал ему заботиться об Оксане, как о своей родной сестре.

- Фильм снят по повести народного поэта Башкортостана МустаяКарима «Радость нашего дома».

- Премьера фильма приурочена к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Сколько себя помнит Ямиль, война была всегда. Но Ямиль очень ждёт, когда она кончится — ведь тогда вернётся Отец, которого Ямиль знает только по фотографиям и письмам.

Однажды Мама уезжает в далёкий город и привозит с собой молчаливую девочку Оксану и передает наказ Отца заботиться о ней, как о родной сестрёнке…

7.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 20 октября 2019
Премьера в мире 20 мая 2019
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Александр Галибин
Александр Галибин
В ролях
Арслан Акчурин
Марта Кесслер
Марта Кесслер
Юсуф Рахметов
Ильгиза Гильманова
Виталий Салий
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сестренка 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Легкомысленное отношение проходимцев к профессии режиссера и их наивную веру в то, что снимать кино не так уж и сложно, высмеивает фраза, давно ставшая расхожей в душноватых киношных кулуарах: «вы режиссер до тех пор, пока кто-то не докажет обратное». Александр Галибин – режиссер. И вот уже третий фильм он сам себе нечаянно или специально доказывает обратное (стоит, конечно, уточнить, что речь здесь идет исключительно о кино, так как Галибин много работал в театральной…
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Радмир Ушанов 19 сентября 2019, 19:14
С детства знакомая повесть Мустая Карима «беҙҙең өйҙөң йәме». Читал давно, но экранизация картины проносится очень близко к воспоминаниям. Актерская… Читать дальше…
nailiysha 29 сентября 2019, 17:15
Много писать не хочется, но фильм очень проникновенный, я узнала свою родную деревню, даже было приятнее слушать башкирский язык, дублированный… Читать дальше…
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