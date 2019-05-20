Сестренка, 2019

Фильм «Сестренка» снял актер Александр Галибин, известный по ролям в ряде российских сериалов, в том числе по роли Мастера в «Мастере и Маргарите». В своей новой картине он снял Арслана Крымчурина, Марту Тимофееву, Юсуфа Рахметова и многих других начинающих актеров.

Сюжет переносит зрителя в военную обстановку. Главный герой по имени Ямиль очень ждет, когда война закончится, а его отец вернется домой. Однажды в доме появляется тихая девочка Оксана, которую привозит мама Ямиля. Отец мальчика наказал ему заботиться об Оксане, как о своей родной сестре.