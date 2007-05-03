Закончилась война. Только вместо счастья и радости испытывает Алексей Иванов горечь и страх. Надо возвращаться домой, а боязно. Помнят ли его дети, которых он оставил малышами? Помнит ли жена Люба? Так же страшновато возвращаться девушке Маше, у которой погибли родители, и в родном городе ждут только дальние родственники. Алексея и Машу сводит судьба в поезде на пути домой. И Алексей вдруг выходит c Машей на ее станции, и остается там на пару дней. А затем, пообещав Маше "помнить ее светлый образ", наконец едет к своим. Жена и дети живы, здоровы, только радуйся...

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