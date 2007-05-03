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Киноафиша Фильмы Отец

Отец

Otets 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Закончилась война. Только вместо счастья и радости испытывает Алексей Иванов горечь и страх. Надо возвращаться домой, а боязно. Помнят ли его дети, которых он оставил малышами? Помнит ли жена Люба? Так же страшновато возвращаться девушке Маше, у которой погибли родители, и в родном городе ждут только дальние родственники. Алексея и Машу сводит судьба в поезде на пути домой. И Алексей вдруг выходит c Машей на ее станции, и остается там на пару дней. А затем, пообещав Маше "помнить ее светлый образ", наконец едет к своим. Жена и дети живы, здоровы, только радуйся...
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 3 мая 2007
Дата выхода
3 мая 2007 Россия КароПрокат
3 мая 2007 Беларусь
3 мая 2007 Казахстан
3 мая 2007 Украина
Производство Mentor Cinema
Другие названия
Otets, Isä, Ojciec, Отец
Режиссер
Иван Соловов
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Лидия Вележева
Лидия Вележева
Людмила Аринина
Людмила Аринина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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