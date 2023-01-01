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Морской охотник
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Морской охотник, 1954

1954 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Действие происходит в годы второй мировой войны в зоне боев за черноморское побережье. Советские моряки выслеживают вражескую подводную лодку. Тем временем командир «Морского охотника» вместе с одним из матросов не возвращаются из разведки. Юные патриотки Катя и Лида сообщают на катер о сигнале неизвестных друзей, заметивших подводную лодку. Благодаря этому советские моряки топят вражескую лодку, а отважная разведчица Катя, хорошо знающая горные тропинки побережья, обнаруживает в одной из пещер командира «Морского охотника» и тяжело раненного моряка.

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 1 декабря 1954
Возраст 18+
Режиссер
Владимир Немоляев
В ролях
Надежда Румянцева
Надежда Румянцева
Павел Волков
Надир Малишевский
Петр Чернов
Нина Шорина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Морской охотник 1 постер
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