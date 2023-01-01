Морской охотник, 1954

Действие происходит в годы второй мировой войны в зоне боев за черноморское побережье. Советские моряки выслеживают вражескую подводную лодку. Тем временем командир «Морского охотника» вместе с одним из матросов не возвращаются из разведки. Юные патриотки Катя и Лида сообщают на катер о сигнале неизвестных друзей, заметивших подводную лодку. Благодаря этому советские моряки топят вражескую лодку, а отважная разведчица Катя, хорошо знающая горные тропинки побережья, обнаруживает в одной из пещер командира «Морского охотника» и тяжело раненного моряка.