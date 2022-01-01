Я — Хортица, 1981

Август 1941-го года. Немцы захватывают остров Хортица на Днепре, расположенный недалеко от Запорожья. С берегов острова они ведут обстрел города. В центре Хортицы остается небольшая часть советских войск, полностью лишенная какой-либо связи с основными силами. На выручку окруженным бойцам приходят местные мальчишки их отряда «Юные чапаевцы». Зная остров, как свои пять пальцев, ребята помогают тайными тропами переправлять раненых в Запорожье, собирают разведданные о расположении вражеских сил. Обозначая кострами места, свободные от немецких войск, они подают сигналы советским бойцам. Десантники высаживаются на остров в безопасных местах, после чего освобождают его от немцев без значительных потерь. Смотрите отечественный художественный фильм «Я – Хортица», основанный на реальных событиях.