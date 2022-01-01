Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я — Хортица Я — Хортица
Киноафиша Фильмы Я — Хортица
Ya - Khortitsa

Я — Хортица, 1981

1981 / СССР
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Август 1941-го года. Немцы захватывают остров Хортица на Днепре, расположенный недалеко от Запорожья. С берегов острова они ведут обстрел города. В центре Хортицы остается небольшая часть советских войск, полностью лишенная какой-либо связи с основными силами. На выручку окруженным бойцам приходят местные мальчишки их отряда «Юные чапаевцы». Зная остров, как свои пять пальцев, ребята помогают тайными тропами переправлять раненых в Запорожье, собирают разведданные о расположении вражеских сил. Обозначая кострами места, свободные от немецких войск, они подают сигналы советским бойцам. Десантники высаживаются на остров в безопасных местах, после чего освобождают его от немцев без значительных потерь. Смотрите отечественный художественный фильм «Я – Хортица», основанный на реальных событиях.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1981
Возраст 12+
Режиссер
Александр Игишев
В ролях
Пилле Пихламяги
Василий Скромный
Лембит Ульфсак
Лембит Ульфсак
Улдис Лиелдидж
Максим Глотов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я — Хортица 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Я — Хортица смотреть онлайн

Я — Хортица
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши