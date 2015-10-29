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Крепость: щитом и мечом Крепость: щитом и мечом
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Крепость: щитом и мечом, 2015

2015 / Россия
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие мультфильма происходит в самом начале русско-польской войны. Польская армия во главе с королем Сигизмундом III готовится к осаде Смоленска, чтобы потом идти на Москву. Лагерь захватчиков обнаруживает сирота Сашка. Теперь ему нужно рано повзрослеть и участвовать в обороне города под руководством воеводы Шеина. 

  • Автором и исполнителем главной песни из музыки к мультфильму стала 11-летняя Алиса Кожикина, победительница музыкального конкурса «Голос. Дети». Девочка с детства смотрела другие мультфильмы студии «Мельница», особенно серию про богатырей, поэтому была в восторге от поставленной задачи. Перед началом записи юной певице предложили посмотреть фрагмент готовящегося мультфильма. 
  • Поскольку мультфильм совмещает реальную историческую ситуацию с вымышленной историей, он позволяет себе некоторые исторические вольности и неточности. Например, шведский король Сигизмунд III в картине изображен совсем молодым и неопытным, хотя на самом деле в то время ему было уже 43 года. 
  • Мультфильм стал режиссерским дебютом для российского мультипликатора Федора Дмитриева. Именно ему принадлежит идея использовать в анимации уникальное сочетание двух- и трехмерной графики, чтобы наполнить изображение объемом. 
     

1609 год. Идет война. Польско-литовские войска взяли в осаду Смоленск, но русский гарнизон во главе с воеводой Михаилом Шеиным готов держать оборону до конца. Смоленск — главная крепость на пути захватчиков к Москве, и его нельзя сдавать без боя. Об этом знают даже дети.

Мальчик Сашка лепит самодельные бомбы из теста и колдует в защиту города — вызывает на помощь Царя с Огненным щитом и Пламенным копьем. Пока волшебный царь не пришел, Сашка и его друг Федор просятся в помощники к воеводе. Им предстоит разрушить коварные планы польского короля Сигизмунда Третьего и справиться с нечистой силой, что по ночам бродит по осажденной крепости.

7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 29 октября 2015
Премьера в мире 29 октября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Федор Дмитриев
Федор Дмитриев
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Крепость: щитом и мечом 1 постер
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Крепость: щитом и мечом
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Potekhin 31 января 2016, 23:00
Отличный полнометражный мультфильм с приключениями, с эпизодами смешными и грустными, героическими и забавными. Главный герой - подросток - действует… Читать дальше…
Линочка Павлова 4 ноября 2015, 01:03
а сколько стоит билет?
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